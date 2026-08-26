Los Santos tendrá su polideportivo

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ml | El distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tendrá un nuevo Complejo Polideportivo, así lo indicó el Director General de Pandeportes Miguel Ordóñez, quien además anunció oficialmente que el acto de licitación de este proyecto ya se encuentra en el portal de Panamá Compra.

La obra estará ubicada en un globo de terreno al lado del estadio de béisbol Roberto “Flaco Bala” Hernández y tendrá una inversión de $8.4 millones de dólares y su parte constructiva se estima que dure 540 días, detalló Ordóñez.

El proyecto contempla una cancha de fútbol con dimensiones y especificaciones FIFA, con graderías para aproximadamente 1,000 espectadores; un campo de béisbol para Pequeñas Ligas, una cancha multiuso y un parque con áreas verdes.

El proceso de licitación toma alrededor de 60 días para la reunión de homologación, preguntas de los contratistas que quieren participar, apertura de propuestas, evaluación y luego se adjudica el proyecto.