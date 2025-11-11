Los Sixers ganan a Boston; el Thunder sigue imparable en la NBA

Tyrese Maxey y el héroe local Justin Edwards guiaron a los Philadelphia 76ers a una ajustada victoria por 102-100 sobre Boston, mientras que Oklahoma City Thunder, vigente campeón, sigue imparable y tiene el mejor récord de la NBA con 11 victorias y una derrota.

Estas son las principales escenas del martes en la temporada regular de la NBA:

- Maxey y Edwards lideran a los 76ers -

Maxey, segundo máximo anotador de la liga esta temporada, aportó 21 puntos, mientras que Edwards, saliendo desde el banco, añadió 22 en una noche casi perfecta, con 8 de 8 en tiros de campo y 5 de 5 en triples, hasta su único fallo en el cierre.

Ese error, sin embargo, derivó en la jugada decisiva: Kelly Oubre capturó el rebote y anotó la canasta ganadora a falta de 8,7 segundos para el final.

"Fue una jugada muy difícil. Luchó mucho", dijo Maxey sobre Oubre. "Le dimos a Justin una buena oportunidad y capturó el rebote y anotó".

Derrick White falló un tiro desesperado desde media cancha en la última acción y los 76ers (7-4) mejoraron su récord a 2-1 contra los Celtics esta temporada, con tres partidos definidos por apenas cuatro puntos en total.

"Así son las cosas", comentó Maxey. "Parece que hemos jugado contra ellos cien veces desde que estoy en la NBA. Ellos saben lo que vamos a hacer y nosotros sabemos lo que van a hacer ellos".

Philadelphia no contó con Joel Embiid, ausente por molestias en la rodilla derecha. Quentin Grimes sumó 18 puntos desde la banca, mientras que Jaylen Brown lideró a Boston con 24 puntos.

Los Sixers dominaron el primer tiempo (51-41), pero necesitaron un triple de Grimes desde media cancha sobre la bocina del tercer cuarto para acercarse a 77-71 y preparar la remontada final.

- Thunder aplasta a los Warriors y sigue líder -

El actual Jugador Más Valioso de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, brilló con 28 puntos y 11 asistencias en la victoria de Oklahoma City por 126-102 sobre Golden State.

Chet Holmgren añadió 23 puntos y 11 rebotes y el Thunder extendió su racha a tres triunfos para consolidar el mejor récord de la liga (11-1).

- Knicks imparables en el Madison Square Garden -

Jalen Brunson anotó 32 puntos (6 de 9 en triples) y repartió 10 asistencias en el triunfo de los New York Knicks por 133-120 sobre Memphis en el Madison Square Garden.

Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos y 13 rebotes.

Los Knicks (7-3) sumaron su quinta victoria consecutiva y mantienen su invicto en casa (7-0), a diferencia de sus vecinos de la Gran Manzana, los Brooklyn Nets, que volvieron a perder.

Brandon Ingram (25 puntos) e Immanuel Quickley (24) lideraron la victoria de los Toronto Raptors por 119-106 sobre los Nets.

Los Nets tienen ahora un récord de 1 solo triunfo y 10 derrotas, igualaron a Washington como el peor de la temporada de la NBA y siguen sin ganar en casa (0-6).