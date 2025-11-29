Los Springboks arrollan 73-0 a Gales en el cierre de su gira europea

Sudáfrica, vigente doble campeona mundial de rugby, cerró a lo grande su gira europea, este sábado en Cardiff, con una victoria por 73-0 ante Gales, en un partido donde consiguió once tries.Muchos titulares habituales no estuvieron en este test-match, programado fuera de la ventana de fecha habilitada para los partidos internacionales de noviembre. Trece jugadores galeses, por ejemplo, habían abandonado ya la concentración de su selección para reincorporarse a sus clubes.En ese contexto, los Springboks tuvieron casi un entrenamiento y encadenaron un cuarto triunfo seguido, después de sus últimas victorias ante Francia (32-17), Italia (32-14) e Irlanda (24-13).Para Gales es una derrota récord, mayor incluso que la sufrida por 68-14 ante Inglaterra en el último Torneo de las Seis Naciones.El XV galés no había terminado nunca un partido como local sin sumar ningún punto en la era profesional del rugby.