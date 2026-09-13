Los Springboks vencen a los All Blacks por 43-28 para ganar la serie entre ambos 3-1

El actual bicampeón mundial de rugby, Sudáfrica, derrotó a Nueva Zelanda por 43-28 este sábado en Baltimore (Estados Unidos), para ganar la serie amistosa entre ambas potencias por 3-1.

Los Springboks, que lideraban la serie 2-1 tras los tres primeros Test matches disputados en Sudáfrica, ofrecieron una exhibición devastadora en la segunda parte en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, para asegurar el triunfo.

El capitán de los Springboks, Siya Kolisi, rindió homenaje al seleccionador sudafricano, Rassie Erasmus, tras la victoria: "él sabe cómo motivarnos y, cuando nos habla, nos recuerda de dónde venimos, del país del que venimos".

"Los jugadores que forman parte del grupo y no están jugando. Lo hacemos por ellos. Por los chicos que están lesionados, los que no pudieron venir a la gira, y también por la gente de Sudáfrica", agregó.

Tries de Damian de Allende, Morne van den Berg, Malcolm Marx, Pieter-Steph du Toit, Kurt Lee Arendse y Cameron Hanekom sellaron una merecida victoria para los Springboks ante 71.000 espectadores que llenaron el estadio.

Los All Blacks descontaron con tries de su capitán, Codie Taylor, que regresaba al equipo, Will Jordan, Ethan Blackadder y Beauden Barrett.

Codie Taylor tuvo pocas objeciones sobre la derrota.

"Durante la semana hablamos mucho de los momentos cuando analizamos nuestros tests y Sudáfrica simplemente acumuló unos cuantos momentos más en nuestra contra en los últimos partidos", dijo el veterano hooker. "Todo el mérito para ellos: son un gran equipo y han demostrado por qué son campeones del mundo".

Taylor, sin embargo, dijo que Nueva Zelanda sacará aspectos positivos de estas derrotas mientras se prepara para el Mundial de Rugby de 2027, que se disputará en Australia.

"Es un buen paso adelante", señaló. "Ahora mismo estamos en un lugar interesante como nación rugbística. Nos hemos quedado cortos en esta serie, pero puedo asegurarles a ustedes y a todos en casa que estamos trabajando duro".