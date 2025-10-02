Los tenistas no están "suficientemente unidos" sobre el calendario, opina Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic dijo el jueves que las discusiones sobre una reorganización del calendario del tenis han existido desde hace por lo menos 15 años y que sus compañeros "siguen sin estar suficientemente unidos".

La cantidad de torneos que juegan los tenistas de élite volvió al centro de la actualidad esta semana, luego de las numerosas lesiones durante el torneo de Pekín y después de que el español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, renunciara al Masters 1000 de Shanghái para descansar.

Alcaraz y otros vencedores de torneos Grand Slam como la estadounidense Coco Gauff o la polaca Iga Swiatek han criticado esta semana el calendario del tenis y el número de torneos que juegan.

En Shanghái, donde perdió la final del año pasado contra Jannik Sinner, Djokovic dijo que es un asunto "muy complejo" y que discusiones similares han existido desde hace años.

"Hace más de 15 años yo hablaba de que necesitábamos unirnos y reorganizar el calendario", declaró el tenista de 38 años, ganador de 24 torneos Grand Slam.

"Es un deporte individual... y al final puedes seguir tomando decisiones", dijo.

Sin embargo "hay gente que simplemente no quiere cambiar las cosas de nuestro deporte a mejor... en lo que respecta al bienestar de los jugadores", añadió.

Los jugadores "no están suficientemente unidos" o dedicando suficiente tiempo y energía a intentar que el cambio ocurra, valoró.

"Necesitas en especial a los jugadores top, para que se sienten, se arremanguen y se preocupen de verdad", añadió.

El serbio entrará en liza en Shanghái el viernes contra el croata Marin Cilic, número 94 del mundo.

Djokovic volverá así a las pistas luego de una pausa de cuatro semanas, tras reducir el número de torneos que juega para alargar su carrera.

Su última aparición fue en el pasado US Open, a principios de septiembre, cuando cayó en semifinales contra Alcaraz.