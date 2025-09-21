Los test de feminidad "están para quedarse" en el atletismo, dice Coe

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, considera un éxito la medida de los test de feminidad que tuvieron que pasar las atletas para participar en el Mundial de Tokio, que se clausura este domingo.

"Dejadme ser claro, los test genéticos están aquí para quedarse", sentenció Coe en su tradicional conferencia de prensa del último día del Mundial.

"Es un test que se hace una vez en la vida. Así que una atleta hace ese test y ya no necesita volver a hacerlo otra vez. A lo largo del tiempo, habrá nuevas atletas que tendrán que someterse al test", explicó.

World Athletics aprobó que, desde principios de septiembre, es decir desde antes de este Mundial que arrancó el sábado 13, las atletas deben hacer un test de detección del gen SRY, que forma parte del cromosoma Y.

Las atletas que den negativo a ese cromosoma Y son declaradas aptas para competir en las pruebas femeninas en las competiciones de ranking mundial. Es decir, en los principales eventos del calendario del atletismo.

"El test del SRY es lo que debíamos hacer para promover, preservar y proteger la categoría femenina", estimó Coe.

"No debe haber ambigüedad en las organizaciones deportivas con esto. Hay que hacer todo lo posible para su aplicación práctica, pasar de las palabras a los hechos. Ese test es un elemento absolutamente esencial para los principios y la filosofía que tenemos en World Athletics", insistió.

- "Operación ampliamente exitosa" -

Coe consideró que el test, que se realiza mediante un hisopo bucal o un análisis de sangre, es "extremadamente precisa" y que los falsos positivos o falsos negativos con "extremadamente improbables".

"Ha sido una operación ampliamente exitosa. Hemos hecho llegar los test a todo el mundo a tiempo para este campeonato. Hemos realizado el test al 100%" de las competidoras, explicó.

Coe también consideró que entre las atletas existe una buena consideración general de esta medida.

"En realidad, son muy pocas las atletas que tienen alguna duda sobre la importancia de esto. De manera general, las atletas femeninas lo apoyan y estoy muy agradecido" a las federaciones nacionales y las distintas confederaciones por su colaboración.

"El deporte ha estado unido en esto", celebró Coe.

- Duplantis y sus cheques -

Sobre los resultados de este Mundial, Coe bromeó con la afición de Armand Duplantis a batir el récord del salto con garrocha, algo que ha logrado ya en catorce ocasiones.

En Tokio lo hizo pasando 6,30 metros, lo que le dio además de los 70.000 dólares de la victoria un cheque extra de 100.000 dólares.

"Le he dicho que si bate el récord del mundo una vez más, World Athletics se queda sin fiesta de Navidad. Si logra dos récords más, perdemos también la fiesta del verano. Así que tenemos 105 personas [trabajadores de la organización] esperando que no bata muchos récords mundiales", bromeó el exmediofondista.

Para Coe, el Mundial de Tokio ha brindado grandes momentos al atletismo.

"Han sido nueve días de un atletismo increíble, un campeonato para el recuerdo. En mi memoria no solo quedará el récord mundial de Mondo", aseguró.