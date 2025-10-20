Los Thunder están listos para defender el anillo con una fórmula "ofensiva"

Los jóvenes Oklahoma City Thunder, flamantes campeones de la NBA bajo el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander, afrontan el reto de revalidar el título en la nueva temporada que arranca el martes con un equipo sin grandes cambios que quiere permanecer "ofensivo".

En la NBA ninguno de los siete últimos campeones consiguieron repetir triunfo, pese a contar con superestrellas como LeBron James, Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic, y por la menta de los Thunder sólo pasa acabar con esa racha.

"Hemos tenido suficiente tiempo para disfrutar, impregnarnos de este título. Pero sería terrible no ser campeones en 2026. Ese es claramente el nuevo objetivo", aseguró el canadiense Gilgeous-Alexander, máximo anotador y Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada campaña.

"Para conseguirlo siempre es lo mismo, se necesitan progresos diarios que implican una inversión constante en todos los parámetros bajo nuestro control", apuntó el base, autor de 32,7 puntos por partido en la fase regular y de 29,9 puntos en playoffs.

Para el alero Jalen Williams, otro miembro del joven núcleo de Oklahoma City, "todo el mundo habla de defender el título, pero puedo asegurarles que seremos ofensivos".

"Nos presentamos con una motivación mayor cada año", aseguró el alero, segundo máximo anotador con 21,6 puntos por noche.

"No jugamos por los contratos, y aunque suene un poco dramático, buscamos la excelencia, dejar nuestra huella en la historia de nuestra franquicia", recalcó.

- Pocos cambios -

Los arquitectos de este exitoso proyecto, Sam Presti en los despachos y Mark Daigneault en el banco, han optado por realizar muy pocos retoques en el plantel campeón.

Gilgeous-Alexander, Williams y el pívot Chet Holmgren, la otra pieza del trío estelar, volverán a estar secundados por los experimentados Alex Caruso, Isaiah Hartenstein y Lu Dort, al tiempo que se siguen desarrollando prometedoras piezas como Cason Wallace o el francés Ousmane Dieng.

Alex Caruso conoce en primera persona la dificultad de repetir título, lo que no pudo lograr después de coronarse campeón con Los Angeles Lakers de LeBron James en 2020.

"Debemos ser lúcidos, entender que jugar con el objetivo de ser campeones en nuestra espalda será una experiencia diferente", advirtió el escolta.

En la tradicional encuesta de pretemporada a los mánagers deportivos de las 30 franquicias, un total de 24 (80%) pronosticó un nuevo título para OKC, que también arrasa en las casas de apuestas deportivas.

Pero el camino hasta alzar en junio el trofeo Larry O'Brien siempre es largo e incierto. Un año atrás los Boston Celtics eran favoritos para un 83% de los mánagers y el infortunio los alcanzó en mitad de los playoffs con la grave lesión de su líder Jayson Tatum.

Nadie está a salvo de estos imprevistos pero los Thunder vienen apuntalando el mejor proyecto de presente y futuro de la NBA.

Con la meta de fundar una nueva dinastía, Oklahoma City extendió esta temporada baja los contratos de SGA, Holmgren y Jalen Williams y aseguró su continuidad como mínimo hasta 2031.