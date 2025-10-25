Los Thunder siguen invictos y Embiid da señales de vida para Sixers

Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren se combinaron para anotar 61 puntos este sábado en el triunfo de los Oklahoma City Thunder 117-100 ante los Atlanta Hawks, con el que los vigentes campeones se mantienen imbatidos en la nueva temporada de la NBA.

Estas son las tres principales escenas de la jornada en la liga de básquet norteamericana, que vio también unas señales de recuperación de Joel Embiid en un ajustado triunfo de los Philadelphia Sixers ante los Charlotte Hornets.

- Los campeones arrancan fuertes -

En el inicio de la defensa del título, los Oklahoma City Thunder fueron los primeros en alcanzar un registro de 3-0 con su triunfo ante unos Hawks plagados de bajas.

Sixers, Chicago Bulls, New York Knicks y San Antonio Spurs son los otros equipos invictos en este arranque de campaña, todos ellos con un balance de 2-0.

El canadiense Gilgeous-Alexander, líder de Oklahoma City, ha comenzado el curso al mismo ritmo con el que recibió unos meses atrás su primer premio al Jugador Más Valioso (MVP).

El base logró el sábado 30 puntos y 5 asistencias y esta vez contó con el apoyo del pívot Chet Holmgren, que acumuló 31 tantos y 12 rebotes y empató su récord personal con 6 triples.

"SGA" y Holmgren dieron este castigo a Atlanta en apenas 29 y 27 minutos en pista.

Ambos han asumido una mayor responsable en este arranque de competición ante la ausencia por lesión de la tercera espada de los Thunder, el alero Jalen Williams.

Oklahoma City, favorito a lograr el primer bicampeonato seguido desde 2018, encontró mucha menos resistencia de los Hawks que en sus dos primeras victorias, en las que necesitaron de dos prórrogas para tumbar a Rockets y Pacers.

El base Trae Young, con 15 puntos y 10 asistencias, lideró la ofensiva de unos Hawks sin sus pívots Kristaps Porzingis y Jalen Johnson y el joven alero francés Zaccharie Risacher.

- Triple decisivo de Grimes -

En Filadelfia, los aficionados de los Sixers celebraron tanto el ajustado triunfo 125-121 ante los Hornets como la mejora de su líder, Joel Embiid.

El pívot camerunés, de quien dependen todas las esperanzas de éxito de la franquicia, había dejado una preocupante imagen con sus 4 puntos en el debut frente a los Celtics, su primer partido desde febrero.

Aprovechando la visita de Charlotte, cuyo juego interior es de los más débiles de la liga, Embiid terminó con 20 puntos en una serie de 7-11 en tiros de campo (63,6%), con una participación limitada a 20 minutos.

El escolta Tyrese Maxey volvió a llevar las riendas del ataque con 28 puntos y 9 asistencias. El novato VJ Edgecombe, que tuvo un debut histórico con 34 puntos, se quedó esta vez en 15 unidades con 8 asistencias.

Los Sixers, que perdían por siete puntos (116-109) a falta de cuatro minutos para el final, dieron la vuelta al marcador gracias a un triple de Quentin Grimes (24 puntos) a falta de 15 segundos.

- Denver estrena casillero -

En el cierre de la jornada, Nikola Jokic comandó el primer triunfo del curso de los Denver Nuggets, frente a los Phoenix Suns por 133-111.

El pívot serbio firmó su segundo triple doble, esta vez de 14 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias, lanzando apenas 8 tiros de campo, la sexta menor cantidad de su equipo.

Hasta siete jugadores de Denver terminaron con dobles dígitos de anotación, liderados por el base canadiense Jamal Murray, con 23 puntos, mientras Devin Booker llegó a 31 para los visitantes.