Luis Enrique, de las turbulencias a un dulce aterrizaje

Segunda temporada al frente del París Saint-Germain y segunda Ligue 1 en el palmarés: Luis Enrique ha vuelto a hacer campeón de Francia al equipo de la capital y tiene ante sí el reto de coronarle por primera vez en Europa.

El gran momento de forma del equipo en lo que va de 2025 ha hecho olvidar a muchos que en el tramo final de 2024 el entrenador llegó a verse cuestionado, especialmente por una marcha errática en la fase de liguilla de la Champions, que finalmente pudo corregir a tiempo.

Superado aquel susto europeo, la fórmula del asturiano está funcionando y el PSG sigue aspirando a todo ya que además está clasificado para la final de la Copa de Francia, que disputará el 24 de mayo ante el modesto Reims.

En la Ligue 1, donde este sábado, tras ganar 1-0 al Angers, se aseguró matemáticamente el título aún cuando quedan seis jornadas para el final, no solo ha sobrevolado lo que va de campeonato sino que va camino de batir una buena cantidad de récords.

Desde que llegó a París en julio de 2023, Luis Enrique solo ha perdido dos partidos en competiciones nacionales en Francia, ambos la pasada temporada.

- Tensión con Dembelé -

Pero no toda la temporada 2024-2025 ha sido un paseo triunfal para Luis Enrique, que entre octubre y diciembre se vio rodeado de críticas, que hicieron que se especulara sobre su futuro.

Uno de los conflictos más sonados fue con el atacante Ousmane Dembélé, al que llegó a sancionar a finales de septiembre por un retraso en un entrenamiento y detectar "falta de compromiso".

Una fuente cercana al club admitió entonces a la AFP que el fuerte carácter del entrenador podía generar tensiones con varios jugadores.

"Como él ha dicho, no somos hermanos y no es mi padre. No somos 'bros' (diminutivo del término inglés 'brother', hermano). Es una relación de entrenador y jugador", llegó a decir Dembelé, marcando distancias.

Pero lo cierto es que de aquel momento delicado se ha pasado a que Dembelé es el líder goleador que el PSG necesitaba después de la marcha de Kylian Mbappé, encabezando la tabla de máximos anotadores con 21 dianas hasta el momento.

- Resistiendo la presión -

Pero esa crisis con Dembelé, y con otros jugadores según los rumores de aquel octubre, no fue nada en comparación a la presión a la que se vio sometido cuando en la liguilla de la Champions quedó en una situación delicadísima después de la quinta jornada, con un balance entonces de apenas un triunfo, un empate y tres derrotas.

"Yo soy el responsable", proclamó Luis Enrique después de la derrota ante el Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes.

En ese noviembre parecía que el Titanic iba a hundirse.

Fuentes cercanas al club hablaban entonces de ambiente tenso en el seno del club y aunque el presidente Nasser Al Khelaifi siempre apoyaba públicamente al técnico, uno de sus colaboradores admitía "turbulencias" en torno a Luis Enrique o que no conseguir resultados en Europa podía precipitar su salida, como ocurrió en el pasado con otros entrenadores de prestigio.

Tres victorias en las tres últimas jornadas (Salzburgo, Manchester City, Stuttgart) permitieron al PSG evitar un desastre sin precedentes desde la llegada en 2011 de los cataríes y permitió al equipo llegar a un play-off en el que arrolló al Brest, antes de sorprender al Liverpool en octavos de final.

El Aston Villa, que el miércoles visita París en la ida de los cuartos de final, es ahora el siguiente obstáculo.

En la Ligue 1, donde al PSG le quedan seis partidos, el aliciente será ya únicamente saber cuántos récords puede batir el equipo y, sobre todo, si se convierte en el primer equipo de la historia del campeonato francés en terminar la temporada sin perder, algo que ningún otro logró en el pasado.