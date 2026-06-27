Madison Keys conquista Eastbourne, el undécimo título de su carrera

La estadounidense Madison Keys, 27ª del mundo, conquistó este sábado el WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra) tras derrotar en la final a la alemana Tatjana Maria (112ª) en dos sets (7-5, 6-4), a dos días del inicio de Wimbledon (29 de junio-11 de julio).

A sus 31 años, Madison Keys sumó un undécimo título a su palmarés en el circuito WTA, el primero desde su título en el Abierto de Australia en 2025, su único 'Grande'.

Merced a su título sobre la hierba de Eastbourne, Keys llegará a Wimbledon, a partir del lunes, en el puesto 26º del mundo.

Comenzará el Grand Slam londinense contra su compatriota Kayla Days, 138ª del mundo.