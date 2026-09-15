Mahomes tiene un regreso triunfal en la NFL tras nueve meses lesionado

Patrick Mahomes corrió para un touchdown y lanzó para otros dos en su triunfal regreso, tras nueve meses de ausencia por lesión, a los Kansas City Chiefs, que aplastaron el lunes a los Denver Broncos por 31-10 en la liga de football americano (NFL) de 2026.

El estelar mariscal de campo, tres veces campeón del Super Bowl, se rompió los ligamentos de la rodilla en diciembre pasado, pero desafió los pronósticos al regresar a tiempo para una victoria contundente en el último partido del fin de semana inaugural de la nueva temporada de la NFL.

Su exitoso regreso quedó eclipsado por un debut deslumbrante de su nuevo compañero en los Chiefs, Kenneth Walker III, que corrió para 173 yardas y aportó dos touchdowns.

El corredor Walker, Jugador Más Valioso de los Seattle Seahawks en el Super Bowl 2026, se incorporó a Kansas City en la pretemporada y dominó en una ofensiva de los Chiefs que dependió en gran medida de su explosivo juego terrestre.

"Lo he estado diciendo toda la pretemporada, hombre. 'K9' va a marcar la diferencia. Esa línea ofensiva y 'K9', se adueñaron del partido", dijo Mahomes, refiriéndose a Walker por su apodo.

Por su parte, Travis Kelce recibió un pase de Mahomes y corrió 59 yardas, para deleite de su esposa, la estrella mundial de la música pop Taylor Swift, a quien las cámaras de la transmisión mostraron una y otra vez viendo el partido en un lujoso palco junto a Tom Cruise.

La victoria supuso una pequeña revancha para los Chiefs que, tras conquistar nueve títulos divisionales consecutivos en el Oeste de la AFC, perdieron su corona el año pasado a manos de los Broncos y ni siquiera lograron clasificarse a los playoffs.

Denver, en cambio, se quedó a un partido de llegar al Super Bowl el año pasado, pero se vio lastrado por el tobillo roto que sufrió el mariscal de campo Bo Nix, quien este lunes firmó en Kansas City su propio regreso tras lesión, mucho menos exitoso.

En una noche para el olvido, Nix fue capturado cuatro veces y lanzó una intercepción, con 131 yardas por aire y un touchdown.