Malucelli gana la cuarta etapa del AlUla Tour y Voisnard sigue líder

El ciclista italiano Matteo Malucelli (Astana) sorprendió a su compatriota Jonathan Milan para ganar al esprint la cuarta etapa del AlUla Tour, este viernes en Arabia Saudita.

La víspera de que el sábado se dispute la última etapa, el suizo Yannis Voisnard conserva el liderato en la clasificación general, con cuatro segundos de ventaja sobre el portugués Alfonso Eulalio y con seis segundos de margen sobre el colombiano Sergio Higuita.

Para Malucelli se trata de la decimoctava victoria de su carrera, aunque la mayor parte de las anteriores fueron en carreras de segunda fila.

Con su 1,71 metros de altura, Malucelli es 23 centímetros más bajo que Milan, al que adelantó casi sobre la línea para llevarse la victoria in extremis.