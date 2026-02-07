Manchester United de Carrick mantiene el pleno y hunde a los Spurs

Michael Carrick logró su cuarta victoria en cuatro partidos de Premier League como entrenador del Manchester United, al derrotar en casa este sábado 2-0 a un Tottenham debilitado por la expulsión del defensa argentino Cuti Romero y que sigue cayendo en la clasificación.

Doce puntos de doce posibles para el sucesor de Rúben Amorim, una racha que permite al Manchester United afianzarse en el Top 4 con 44 puntos, cuatro más que el Chelsea y cinco por encima del Liverpool, que este fin de semana se enfrentan al Wolverhampton y Manchester City, respectivamente.

Con esta victoria en Old Trafford, el United se coloca a solo dos puntos del podio, que ocupa actualmente el Aston Villa antes de que el equipo de Unai Emery se enfrente al Bournemouth. El City (47 unidades) y el Arsenal (líder con 53) están más lejos.

El United no encadenaba cuatro victorias en la Premier League desde febrero de 2024, con el neerlandés Erik ten Hag en el banquillo.

La fórmula de Carrick para resucitar a los Diablos Rojos parece bastante simple: vuelta a la defensa de cuatro, colocar al capitán Bruno Fernandes un poco más cerca del área rival y dar más protagonismo al joven centrocampista Kobbie Mainoo.

"Carrick llegó con las ideas correctas, dándole a los jugadores responsabilidad y libertad en el campo", declaró el creativo portugués a TNT Sports tras la victoria.

"Estaba seguro de que sería un gran entrenador y lo está demostrando. Todos entendemos la presión de jugar en este club, todos conocemos las expectativas que lo rodean. Él sabe lo que significa para este club ganar", añadió Bruno Fernandes. "Eso aporta algo especial al equipo".

Precisamente, ambos jugadores fueron protagonistas en el primer tanto: el portugués sacó en corto un córner hacia Mainoo, cuyo centro fue rematado a la red por el camerunés Bryan Mbeumo a los 38 minutos.

Bruno Fernandes sentenció al desviar con la tibia un centro de Diogo Dalot (81').

Sin restar méritos al United, el equipo local vio facilitada su labor por la expulsión de Romero a la media hora por una dura falta sobre el brasileño Casemiro (29').

El defensa argentino, expulsado por sexta vez en su carrera con los Spurs, había sido noticia a principios de semana al calificar de "vergüenza" que su equipo disputara el último partido contra el Manchester City (2-2) con solo once jugadores aptos, criticando la política de fichajes de los londinenses.

El Tottenham está diezmado por las lesiones (Danso, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kudus, Kulusevski, Richarlison...) y este domingo ingresó en la enfermería el defensa Destiny Udogie.

Los Spurs suman siete partidos sin ganar en la Premier League (4 empates, 3 derrotas) y ocupa la decimocuarta plaza con 29 puntos a la espera del resto de la 25ª jornada.

Su entrenador, el danés Thomas Frank, está más en peligro que nunca.