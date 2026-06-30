Mané-Doku, Senegal y Bélgica esperan que sus artilleros afinen la puntería

El senegalés Sadio Mané y el belga Jérémy Doku, dos de las principales armas de sus selecciones, no han sido nada letales en este Mundial y tendrán que afinar la puntería antes de enfrentarse en los octavos de final, el miércoles en Seattle.

A sus 24 años, Doku llegaba con grandes expectativas al equipo belga tras una buena temporada en la Premier League con el Manchester City.

Una infección respiratoria lastró, sin embargo, su torneo. Primero firmó una actuación sin brillo ante Egipto (1-1) y luego se perdió el partido contra Irán (0-0) por viajar a Londres para estar con su esposa, que dio a luz a un niño.

El permiso exprés de la federación belga para ese viaje generó polémica, después de que el defensa noruego Leo Ostigard optara por quedarse con sus compañeros en Estados Unidos y siguiera el parto de su esposa por FaceTime.

A su regreso, el delantero (45 partidos internacionales, siete goles) fue titular contra Nueva Zelanda, pero salió a la hora de juego en la holgada victoria de los Diablos Rojos (5-1).

La prensa nacional espera ahora que, ya libre de sus problemas de salud, pueda mostrar su verdadero rostro frente a Senegal.

Mané, de 34 años, disputa su último gran torneo internacional con los Leones de la Teranga.

En su competición anterior, la Copa Africana de Naciones, ganó el título en el campo, pero lo perdió después a favor de Marruecos, ya que los senegaleses fueron sancionados por abandonar el terreno de juego durante la final en protesta contra un penal en contra.

El exatacante del Liverpool, que se marchó al Al-Nassr saudita, junto a Cristiano Ronaldo, fue titular pero no marcó en los tres partidos de grupos contra Francia (derrota 3-1), Noruega (derrota 3-2) e Irak (5-0).

Pero sí influyó en el juego, con una asistencia para Ismaïla Sarr ante los noruegos.

- "Un ejemplo" -

El seleccionador senegalés Pape Thiaw mantiene intacta su confianza en él: "Hace cosas extraordinarias, juega para el colectivo, tiene impacto, es el líder técnico de este equipo y también nos ayuda defensivamente", dijo tras el partido contra Irak.

Mané, que en junio se convirtió en el cuarto máximo goleador africano del siglo XXI, "es un ejemplo para el fútbol africano y mundial. Sabemos lo comprometido que está con este equipo y que lo va a dar todo", añadió.

Los Leones podrían enfrentarse a Bélgica sin el portero Edouard Mendy, lesionado y sustituido ante Irak por Mory Diaw.

También estará bajo la lupa la actuación del capitán Kalidou Koulibaly, tras dos errores que costaron un gol ante Noruega.

Por el lado belga, Romelu Lukaku aceptó el lunes su papel de suplente, que no le impidió marcar un gol ante los All Whites.

"Entreno, trabajo y estoy contento de estar aquí", declaró tras convertirse en el máximo goleador belga en la historia de los Mundiales, por delante de Marc Wilmots.

El seleccionador Rudi Garcia rindió homenaje a sus referentes —Leandro Trossard, Lukaku y Kevin De Bruyne—, muy criticados tras el partido contra Irán.

"No acepté que los llamaran +has been+ y ellos respondieron", declaró.

Además del gol de Lukaku, De Bruyne marcó un tanto y dio una asistencia, mientras que Trossard anotó un doblete.