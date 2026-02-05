Manifestantes de Greenpeace protestan contra un patrocinador olímpico

Activistas de Greenpeace se manifestaron este jueves en Milán en contra del patrocinio de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 por el gigante energético Eni, estimando que las emisiones de combustibles fósiles amenazan la viabilidad de los deportes de invierno.

Mostrando pancartas donde se podía leer "Fuera los contaminadores de los Juegos", estos activistas instalaron una maqueta de los anillos olímpicos recubiertos por petróleo negro en la plaza de la catedral de Milán, en el centro de la ciudad, en la víspera de la ceremonia de apertura del evento.

"Patrocinios como el de Eni para Milán-Cortina 2026 no son inocentes, son una distracción para hacernos olvidar los daños que estas empresas causan al planeta", denunció Greenpeace Italia en un comunicado.

"Las emisiones de Eni contribuyen a eliminar la nieve y el hielo, de los que dependen los propios Juegos Olímpicos", añadió.

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó haber recibido el miércoles una petición firmada por 21.000 personas llamando a poner fin al patrocinio de los Juegos Olímpicos por parte de compañías petroleras.