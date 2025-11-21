Maratón se perfila como inolvidable

La Maratón Internacional de Panamá 2025 no solo será un evento deportivo de alto nivel, sino que estará blindada para que todos los involucrados tengan la mayor seguridad para asistir.

Así lo anunció Gregorio “Beby” Miró, organizador de la carrera, que celebrará su edición número 49, el 23 de noviembre, en Ciudad de Panamá.

“Hemos coordinado, través del Ministerio de Turismo, con todos los estamentos de seguridad, un perímetro, donde la ruta será cerrada desde la 1:00 a.m., para que los corredores puedan ir bien escoltados, es más, la Alcaldía de Panamá suspendió la recreovía para ese día, pues queremos terminar temprano, que para las 9:00 a.m. celebrar la premiación y para el mediodía, ya abrir las vías”, dijo Miró.

El dirigente recordó que la partida de la Maratón será a las 4:00 a.m., para los 42 km; y a las 5:45 a.m. lo harán los corredores de 21 km y relevos. Y los de 5 km, a partir de las 6:00 a.m. “Tenemos 3,500 participantes, la mayoría está inscrita para correr los 21 km, de los cuales el 45% son extranjeros, y el 55%, nacionales, un récord, pues en 2024, compitieron 2,589 personas”, dijo Miró.

El recorrido pasa por la Avenida Balboa, Cinta Costera, Mercado del Marisco, Tramo Marino, Causeway, Punta Pacífica, vía Israel y de vuelta a Cinta Costera.