Marc Márquez a consolidar liderato en Austria antes de la gira Asia-Pacífico

Una semana después de haber recuperado el mando en el Mundial de MotoGP en Italia, el vigente campeón español Marc Márquez (Ducati) tratará de abrir hueco en Austria antes de la gira Asia-Pacífico.

Vencedor de la carrera esprint y del Gran Premio de San Marino en Misano, el siete veces campeón del mundo de MotoGP parece lanzado hacia una octava corona en la categoría reina, lo que le permitiría situarse a la misma altura que el legendario italiano Giacomo Agostini y superar a su antiguo enemigo Valentino Rossi.

Relegado a 102 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), entonces líder del Mundial tras el GP de Italia, el español recuperó su desventaja en solo seis pruebas para alcanzar a su compatriota Jorge Martín (Aprilia), al que supera gracias a un mayor número de victorias esta temporada (5 contra 1).

Muy prudente en sus declaraciones desde el inicio de la temporada, Márquez no va, por tanto, a cambiar de actitud aunque esté en lo más alto de la clasificación por primera vez en lo que va de temporada.

"Estamos en una situación que es a la vez nueva y la misma. Para mí, estar líder del campeonato o ir por detrás con pocos puntos de desventaja es muy parecido. Mi enfoque sigue siendo el mismo", explicó el catalán.

- Una sola victoria en el Red Bull Ring -

El Red Bull Ring se le da muy bien a Ducati pero, paradójicamente, el ondulado trazado austríaco casi nunca le ha sonreído a Márquez, que solo logró imponerse allí en una ocasión, el año pasado, en nueve Grandes Premios.

"Es un circuito en el que la Ducati suele funcionar muy bien. El año pasado disfruté mucho en esta pista. Parece que hemos dado un paso adelante con Ducati y con el equipo, estamos cambiando algunas cosas y, poco a poco, me siento mejor. Veremos si conseguimos mantener este nivel de rendimiento este fin de semana", añadió Márquez.

Martín, por su parte, podría vivir otro fin de semana complicado, ya que sufrió en Misano el síndrome compartimental del antebrazo (o 'arm-pump') y hasta podría tener que someterse a una operación si estas molestias musculares, relacionadas con la repetición de los esfuerzos, le resultan demasiado incapacitantes.

"Me siento mucho mejor, pero este fin de semana va a ser claramente una prueba para mi arm-pump, para entender si tengo que operarme o no el lunes", subrayó el madrileño, que en principio no se perderá la próxima carrera en Japón incluso en caso de intervención quirúrgica.

Bezzecchi, que se encuentra a 33 puntos del dúo de líderes y persigue una victoria desde hace siete Grandes Premios, tendrá que reaccionar tras su caída en Misano para no ver cómo se esfuman sus esperanzas de título.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) regresará a pista después de haberse perdido las dos últimas pruebas debido a una fractura en el pulgar izquierdo. Ahora sexto en la clasificación del Mundial, cuando ocupaba un inesperado tercer puesto antes de su lesión, el nipón podría desempeñar el papel de juez en la lucha por el título.