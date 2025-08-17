Marc Márquez aumenta su liderato tras ganar Gran Premio de Austria de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Ducati) dio el domingo un paso más hacia el título mundial tras imponerse en el Gran Premio de MotoGP de Austria, 13ª prueba del calendario, en la que sumó su sexta victoria consecutiva.

Márquez, que arrancó desde la cuarta posición, logró su novena victoria de la temporada tras imponerse a su compatriota Fermín Aldeguer (Gresini), segundo, que logró así su mejor resultado en MotoGP en su primera temporada en la élite.

Por su parte el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partía desde la pole position, completó el podio en tercer lugar.

La otra Ducati de fábrica, la del doble campeón mundial (2022, 2023) Francesco Bagnaia, se tuvo que conformar con el 8ª puesto, luego de haber estado gran parte de la carrera en tercera posición.

Pese a sus seis títulos mundiales, Marc Márquez todavía no había logrado vencer en un Gran Premio en Austria. Ya vencedor el sábado en la carrera esprint, el domingo rompió esa maldición, para salir del país centroeuropeo todavía con más ventaja en el campeonato.

Marc Márquez supera ya a su hermano menor y primer perseguidor en el campeonato Álex Márquez, 10º este domingo, por 142 puntos.