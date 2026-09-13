Marc Márquez domina en San Marino e iguala a Martín en lo alto del Mundial

El español Marc Márquez (Ducati) ganó el Gran Premio de San Marino de MotoGP este domingo por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini) para situarse en lo más alto del Mundial empatado con su compatriota Jorge Martín (Aprilia), que terminó quinto.

Otro español, Pedro Acosta (KTM), completó el podio, mientras que su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati) fue cuarto.

El 'local' del circuito de Misano, a orillas del Adriático, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), había salido desde la pole, pero se cayó ya en la segunda de las 27 vueltas de este trazado, alejándose de la lucha por el Mundial, al quedar a 33 puntos del dúo de cabeza.

"Es como si no fuera real. Nunca nos hemos rendido, hemos apretado hasta el final, pero aún no ha acabado. Estamos luchando ante pilotos muy rápidos, estamos pilotando al límite y un error te puede costar muchos puntos", dijo Márquez.

"Cuando se ha caído Marco, me he confiado y me ha adelantado Jorge, pero luego he recuperado confianza y ritmo. Estos 37 puntos significan mucho", añadió la estrella de la MotoGP.

Márquez se sitúa al frente del Mundial con 234 puntos, los mismos que Martín, pero figura como primero al tener un mayor número de victorias.

"Mentalmente es mucho mejor ir líder que ir persiguiendo", dejó claro sobre su nueva posición.

- Segundo recital consecutivo -

Este domingo en San Marino el campeón español de 33 años, que el sábado ya había ganado la carrera esprint, ofreció otro recital, finalizando con 0,657 segundos de ventaja sobre su hermano pequeño Álex.

El piloto de Ducati no había sido capaz de atacar la primera plaza de Bezzecchi en la salida, pero la caída del italiano le situó al frente.

Jorge Martín, brillante en la salida, se había colocado tercero y en la sexta vuelta superó a Marc Márquez.

Pero el catalán no se derrumbó y aguantó el pulso a 'Martinator', para devolverle la moneda con un adelantamiento que le permitió situarse de nuevo al frente de la carrera hasta el final.

Martín acusó el golpe, empezó a bajar posiciones y fue quinto, por detrás de Álex Márquez, Acosta y Aldeguer, perdiendo el liderato del campeonato.

El Mundial de MotoGP regresa la semana que viene con el GP de Austria, del 18 al 20 de septiembre en el Red Bull Ring.