Marc Márquez gana la esprint de Australia y queda como líder del Mundial de MotoGP

El español Marc Márquez ganó este sábado con autoridad la carrera esprint del Gran Premio de Australia y arrebató el liderato del Mundial de MotoGP a su compatriota Jorge Martín, que sufrió una caída mientras le disputaba la vanguardia.

El siete veces campeón del mundo, que dominó la sesión de clasificación horas antes, tuvo demasiada potencia en su Ducati y se lanzó hacia la bandera a cuadros por delante de su hermano Álex en el esprint, de 13 vueltas al circuito costero de Phillip Island.

La victoria lo dejó con una ventaja de 10 puntos sobre Martín en el Mundial de cara al Gran Premio de Australia del domingo, el último que se disputará en Phillip Island.

Fijo en el calendario desde 1997 y uno de los circuitos favoritos de los pilotos, su contrato con el promotor de MotoGP expira este año.

El Gran Premio de Australia se disputará a partir de 2027 en otro circuito callejero en Adelaida.

Martín, que arrancó cuarto bajo nubes oscuras pero sin que llegara la lluvia, tomó el liderato en la tercera vuelta en un intenso mano a mano con su rival por el título mundial.

Pero perdió el control en la vuelta ocho mientras volvía a pelear por la primera posición, en un duro golpe a sus aspiraciones en el campeonato.

"Fue una batalla muy ajustada", dijo Marc Márquez.

"Por supuesto, lo di todo. Fui agresivo, y él (Martín) era más rápido que yo. Pero intenté defenderme de la mejor manera posible. Los dos estamos pilotando al límite. Los dos merecemos la victoria porque estamos apretando muchísimo", agregó.

Su hermano Álex, que partió segundo, completó un podio íntegramente Ducati junto a Fabio Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi, de Aprilia, que ganó el MotoGP de Indonesia la semana pasada, terminó cuarto y se mantiene tercero en el Mundial, a 50 puntos del puntero.

Pedro Acosta (KTM) fue quinto y Ai Ogura (Aprilia) sexto.