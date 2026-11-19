La estrella española Marc Márquez llega este fin de semana con su Ducati a Portugal con todo a favor para coronarse por octava vez campeón del mundo de MotoGP y quedar fuera del alcance de la Aprilia de su compatriota Jorge Martín.

Será la segunda bola de partido para el catalán, después de dejar pasar la primera a principios de este mes en el circuito de Losail, en Catar.

La nueva oportunidad será más cerca de casa, en Portimão (Algarve, sur de Portugal), en un circuito de 4,6 kilómetros muy rápido y técnico, apodado La Montaña Rusa por sus desniveles.

A sus 33 años, el mayor de los hermanos Márquez tiene 60 puntos de ventaja en la clasificación sobre el madrileño Martín y 74 unidades sobre el italiano Marco Bezzecchi, también con Aprilia.

Márquez puede ser campeón el sábado si gana la carrera esprint o si consigue dos puntos más que Martín, de 28 años, sin tener que esperar ni siquiera al domingo.

Para Martín, las cuentas son más complicadas.

Necesita recortar al menos 24 puntos su desventaja respecto a Márquez a lo largo de este fin de semana en Portugal, para poder llegar con opciones matemáticas a la última carrera, a finales de mes en Valencia (España).

Las opciones de Bezzecchi de ser campeón son ínfimas y si Márquez puntúa a lo largo del fin de semana se habrán evaporado.

- Martinator, en recuperación -

El panorama es por lo tanto muy favorable para Marc Márquez, que fue segundo en la anterior carrera en Catar, donde la victoria de Bezzecchi obligó a mantener el champán todavía en el refrigerador.

Martín, campeón mundial de la categoría reina en 2024, llega además mermado al final de temporada, después de lesionarse en la muñeca derecha a finales de octubre en Sepang (Malasia).

En Catar, sin estar al 100%, se forzó a competir y solo pudo ser séptimo.

Con un octavo título en MotoGP, Marc Márquez alcanzaría en el palmarés de la principal categoría a la leyenda italiana Giacomo Agostini y dejaría atrás a otro mito italiano, su gran rival Valentino Rossi.

Personalmente, elevaría su cuenta personal de títulos mundiales a diez, teniendo en cuenta también uno de 125cc y otro de Moto2.

Pese a que los festejos parecen muy cerca, Márquez insiste en que "el título no está decidido" y recuerda que "en la MotoGP todo es posible", siendo un deporte de motor con máquinas a 350 km/h en línea recta y donde las caídas son frecuentes.

- Bagnaia, principal ausente -

El segundo piloto Ducati, el italiano Francesco Bagnaia, se fue por ejemplo al asfalto de manera espectacular en la carrera esprint en Catar y fue operado en su país de una doble fractura en el pie derecho.

El campeón mundial de 2022 y 2023 es baja por ello en Portugal y le sustituirá el español Iker Lecuona, 21º en la general provisional con una Ducati del equipo privado Gresini.

Su compatriota Raúl Fernández, con una Aprilia de la escudería Trackhouse, estará también en liza por un podio en el Algarve, como ya logró en Catar al ser tercero a pesar de dos dedos rotos.

También llegan con expectativas a este fin de semana el español Pedro Acosta (KTM) y el japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), cuarto y quinto respectivamente en la clasificación del Mundial.