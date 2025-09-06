Marc Márquez se impone en el esprint del GP de Cataluña

El español Marc Márquez (Ducati) se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati-VR46).

Dominador absoluto del campeonato desde hace tres meses, el sexto campeón mundial de la máxima categoría del motociclismo, se benefició esta vez de la caída de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini), quien iba líder en ese momento, a menos de cuatro vueltas para el final.

Esto permitió al catalán ampliar su ventaja en el campeonato a 187 puntos frente a Álex, quien llevaba más de un segundo de ventaja cuando se fue al suelo.

"Estoy muy contento por la victoria y por el equipo Ducati, porque hemos ganado el campeonato de constructores", se felicitó el mayor de los hermanos Márquez.

"Cuando Álex se ha ido al suelo yo ya había tirado la toalla, porque él iba más rápido. Pero igual en ese momento se relajó y llegó la caída, aunque sigue siendo favorito para mañana porque tiene el mejor ritmo", añadió Marc Márquez al terminar la prueba.

Gracias a este decimocuarto éxito de Marc Márquez en 15 carreras esprint esta temporada, Ducati se aseguró un nuevo título de constructores mientras aún quedan 7 pruebas por disputar.

Quartararo, segundo en la parrilla, registró el mejor resultado de su carrera en un esprint tras varios adelantamientos antes de resistir sin problemas a Di Giannantonio.

"Este segundo puesto significa mucho para mí y el equipo. Competir con los hermanos Márquez es increíble... Estoy súper contento, venimos de varias carreras muy difíciles y esto nos aporta mucha alegría", declaró el galo.

Por otra parte, KTM logró que tres motos terminaran en menos de una décima de segundo.

Las motos oficiales del español Pedro Acosta y del sudafricano Brad Binder ocuparon, respectivamente, el cuarto y sexto lugar, mientras que el italiano Enea Bastiannini (KTM-Tech3) se intercaló entre ellos.

El aún vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia), que aún trata de recuperar su nivel tras haberse perdido toda la primera parte de la temporada por una doble operación antes de iniciarse el campeonato, quedó fuera tras chocar con el italiano Franco Morbidelli en la vuelta 7.

Tampoco le fue bien a otro italiano, Francesco Bagnaia. El doble campeón del mundo y compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati, acabó en el puesto 14 tras haber arrancado desde la 21ª posición de la parrilla, la peor desde 2022.