$!Marca la diferencia en natación

Lo que comenzó como un programa focalizados en la primera infancia, evolucionó hacia una propuesta para toda la familia. Teacher Gissel Physicals es una academia de educación acuática y bienestar integral que inició sus actividades en 2015. Su fundadora y directora, Gissel Giménez, detalla que sus clases se basan en la implementación y desarrollo en Panamá de una pedagogía inspirada en el Método Lenoarmi, el cual promueve el movimiento natural y el respeto por el desarrollo del niño. Esto ha permitido la consolidación de sus programas especializados y la expansión de la academia a diferentes sedes de la ciudad capital.

Bajo el lema “Aprender a moverse en el agua es aprender a vivir”, el programa se ejecuta según la edad y el nivel de desarrollo de cada alumno: Baby Aquatic: de 4 meses a 3 años; planes infantiles: de 3 a 12 años, organizados por niveles de aprendizaje; natación para adolescentes y adultos, y clases para embarazadas y programas familiares en el agua.

El proceso inicia con una sesión de evaluación para observar el nivel de confianza, las habilidades motrices y las necesidades del estudiante; a partir de ahí, se le asigna el grupo correspondiente. “Trabajamos con grupos semipersonalizados de máximo cuatro alumnos por instructor para garantizar la seguridad y el debido acompañamiento pedagógico”, enfatizó la educadora.