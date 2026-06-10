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Marca la diferencia en natación

Teacher Gissel Physicals busca generar mayor conciencia sobre la importancia de la educación acuática desde edades tempranas

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Cortesía | Profesora trabaja con niños de meses en la piscina.
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ML | Parte del equipo de profesionales que integran la academia.
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ML | Profesores en clases.
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10 de junio de 2026

Lo que comenzó como un programa focalizados en la primera infancia, evolucionó hacia una propuesta para toda la familia. Teacher Gissel Physicals es una academia de educación acuática y bienestar integral que inició sus actividades en 2015. Su fundadora y directora, Gissel Giménez, detalla que sus clases se basan en la implementación y desarrollo en Panamá de una pedagogía inspirada en el Método Lenoarmi, el cual promueve el movimiento natural y el respeto por el desarrollo del niño. Esto ha permitido la consolidación de sus programas especializados y la expansión de la academia a diferentes sedes de la ciudad capital.

Bajo el lema “Aprender a moverse en el agua es aprender a vivir”, el programa se ejecuta según la edad y el nivel de desarrollo de cada alumno: Baby Aquatic: de 4 meses a 3 años; planes infantiles: de 3 a 12 años, organizados por niveles de aprendizaje; natación para adolescentes y adultos, y clases para embarazadas y programas familiares en el agua.

El proceso inicia con una sesión de evaluación para observar el nivel de confianza, las habilidades motrices y las necesidades del estudiante; a partir de ahí, se le asigna el grupo correspondiente. “Trabajamos con grupos semipersonalizados de máximo cuatro alumnos por instructor para garantizar la seguridad y el debido acompañamiento pedagógico”, enfatizó la educadora.

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Educación integral de calidad

ML | La institución es liderada por Gissel Giménez, exatleta de clavados de la selección nacional de Venezuela y especialista en educación acuática en la primera infancia, quien cuenta con más de 10 años de experiencia guiando a familias en este proceso de aprendizaje.

“La educación acuática está evolucionando hacia una visión más consciente del movimiento, el bienestar y el desarrollo infantil. Cada vez más familias comprenden que aprender a nadar no es solo desplazarse en el agua, sino desarrollar seguridad, confianza, coordinación y conexión con el propio cuerpo. Nuestro enfoque está orientado al desarrollo integral, la seguridad acuática y la confianza en el medio, más que al alto rendimiento deportivo”, dijo. El Instagram de la academia es @teachergisselphysicals.

De interés

Sedes actuales: operan en las piscinas del Colegio René Descartes (San Francisco) y del United School of Panama (Costa Sur).

Otras modalidades: ofrecen servicios a domicilio y programas personalizados en instalaciones privadas.

Metodología: formación pedagógica vinculada al Método Lenoarmi.

Alrededor de 2,500 familias han participado de las actividades de la academia a lo largo de nuestra trayectoria.
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