Marcelo Martins, máximo goleador de Bolivia, se despide de La Verde "con mucho orgullo"

El máximo goleador histórico de la selección de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, cerró el martes "con mucho orgullo" su etapa con La Verde, en una derrota ante Uruguay en Montevideo por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Martins, de 36 años, abandonó el campo en el mítico Estadio Centenario en medio de aplausos y abrazos de los jugadores de ambos equipos cerca del final del encuentro, en el que Boliva cayó 3-0.

"No tengo cómo no emocionarme en un momento tan lindo, salir ovacionado por este Estadio Centenario", declaró a AUFTV. "El respeto que me tuvieron fue increíble y eso lo voy a llevar en mi corazón".

El atacante, que juega en el ecuatoriano Independiente del Valle, recordó con cariño su tiempo vistiendo La Verde, en la que suma 31 goles en 107 partidos jugados.

"Se me pasa por mi memoria casi 17 años de selección y de saber que lo dejaste todo, porque literal lo dejé todo por mi selección, por mi país. Y tengo mucho orgullo de representarla y de representar acá a mis compañeros", aseguró, notoriamente conmovido.

Seis de los 31 goles con la selección boliviana los marcó contra Uruguay, pero ninguno este martes en el Centenario.

"A veces en el futbol uno tiene la oportunidad de convertir (...) hoy no fue posible", señaló Martins, y resaltó que la Celeste siempre lo marcó muy bien.

"Poder convertir esos (seis) goles siempre fue a punta de mucho sacrificio, de jugadas preparadas, así que orgulloso también de poder hacer tantos goles a una selección que siempre compite y siempre lo deja todo en la cancha como es la selección de Uruguay", añadió.

Marcelo Martins fue el máximo goleador, con 10 tantos, de las eliminatorias sudamericanas para Catar-2022, y es el tercer máximo anotador histórico de las clasificatorias regionales con 22 tantos, detrás de Lionel Messi (31) y Luis Suárez (29).