Marchand causa baja en dos pruebas en campeonatos europeos de natación

El nadador francés Léon Marchand, cuádruple campeón olímpico en París 2024, se vio obligado a renunciar a los 200 y 400 m estilos de los Campeonatos Europeos, anunció el sábado la Federación Francesa de Natación, aunque sí podrá disputar otras pruebas.

Renqueante de una lesión en un abductor, el deportista de 24 años renuncia así a las dos pruebas que más exigen a esa parte del cuerpo, aunque se mantiene inscrito en las pruebas de 200 m mariposa y 400 m nado libre, dos pruebas que requieren menos esfuerzo.

También podría participar en uno o dos relevos por equipos.

Pese a una evolución de la lesión "favorable", la participación en las pruebas de estilos representa "un riesgo de recaída" por lo que se ha tomado la decisión de "no disputar esas carreras", explicó Sébastien Le Garrec, médico de la delegación francesa, en un comunicado.

Marchand sufrió esa lesión el pasado 30 de junio, durante los campeonatos de Francia y tuvo una recaída durante un entrenamiento tres semanas más tarde.

El francés confirmó su participación en los Campeonatos Europeos, que se disputan desde el 31 de julio y hasta el 16 de agosto en París, pero reconoció ser duda para los 400 m estilo. Finalmente renunció a esa categoría y también a la inferior por prudencia.

La baja supone un contratiempo para el ambicioso nadador, para quien los Campeonatos Europeos representaban el principal objetivo deportivo del año.