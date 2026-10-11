Marco Bezzecchi gana el Gran Premio de Indonesia de MotoGP

Marco Bezzecchi se alzó con la victoria este domingo en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, mientras que el español Jorge Martín se puso a la cabeza de la clasificación general cuando faltan cinco carreras para el final de la temporada.

El italiano Bezzecchi, a los mandos de una Aprilia, logró el undécimo Gran Premio de su carrera al imponerse al español Raúl Fernández (que el sábado logró su primera pole position), a Jorge Martín y al japonés Ai Ogura.

Con 355 puntos, Martin le arrebata el liderazgo de la clasificación general al español Marc Márquez (Ducati), que ha salvado los muebles con un sexto puesto (353 puntos).

Bezzecchi es tercero (309 puntos), por delante de Ogura (259 puntos).

Fernández, que tuvo que utilizar el dedo corazón para frenar tras fracturarse el índice en el sprint del sábado, salió sin problemas desde su primera pole en su carrera.

Fue un alivio después de que él y Bezzecchi, que salía a su lado en la parrilla, chocaran y se cayeran en el sprint.

Tras un tercio de las 27 vueltas del Gran Premio, Fernández mantuvo a raya a Bezzecchi, también con Aprilia, a pesar de su lesión.

El excampeón del mundo Martín rodaba tercero, con su rival por el título, Márquez, acechando en quinta posición.

Fernández mantuvo la calma bajo la presión de Bezzecchi hasta la vuelta 19, cuando el italiano atacó.

Bezzecchi se escapó, mientras Fernández aguantó para hacerse con el segundo puesto.

Australia acogerá la próxima carrera dentro de quince días.