María Pérez sella un histórico doblete de oros para España en 20 km marcha

Nuevo oro para España en los 20 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Budapest: María Pérez triunfó este domingo en la categoría femenina, un día después del título de Álvaro Martín en la masculina, en la misma distancia.

La marchadora andaluza, que sucede en el palmarés a la peruana Kimberly García, terminó con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 51 segundos, liderando un podio en el que la australiana Jemima Montag fue plata (1h27:16) y la campeona olímpica italiana Antonella Palmisano se llevó el bronce (1h27:26).

Kimberly García fue cuarta y otra dos latinoamericanas, la mexicana Alegna González y la ecuatoriana Glenda Morejón, se ubicaron quinta y sexta, respectivamente.

Ocho años llevaba España sin conquistar un título mundial en atletismo y en la capital húngara ha sumado dos en los dos primeros días de competición. En aquella ocasión, en Pekín, fue Miguel Ángel López en los 20 kilómetros marcha, la misma prueba que ha traído la doble alegría en esta ocasión en Budapest.

España logra así el noveno oro mundial de su historia. Cinco de ellos han llegado en la marcha, donde en categoría femenina todavía no se había coronado.

Es el tercer Mundial, después de los de 1993 y 1999, en los que España consigue dos oros, una cuenta que puede ampliarse en los próximos días ya que la clausura de Budapest-2023 será el domingo de la próxima semana.

María Pérez, de 27 años y campeona de Europa en 2018, consigue por fin una medalla en un gran campeonato, después de haberlo rozado en los Juegos de Tokio, donde fue cuarta, y sacándose además la espina de lo ocurrido hace un año en Eugene (Estados Unidos), donde fue descalificada.

Esta vez se mantuvo desde el principio en el grupo de cabeza y atacó hacia el kilómetro 16, para irse en solitario y tomar una pequeña ventaja que mantuvo hasta el final.

"Cuando di el hachazo [el ataque que le puso en cabeza], me dio un tirón y entonces dije, pues para adelante, no hay dolor. Al final he hecho realidad un sueño y también un sueño de mi equipo", declaró Pérez al término de la prueba.

Reveló entonces que había tenido un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda, pero dijo confiar en que ello no le impedirá buscar otro éxito el jueves en los 35 kilómetros marcha, una distancia donde desde mayo es la plusmarquista mundial.

- Kimberly García, cuarta -

Destronó este sábado como campeona del mundo de los 20 kilómetros a Kimberly García (29 años), que terminó en la cuarta posición (1h27:32), al pie del podio.

En el Mundial de hace un año en Eugene, García había deslumbrado con un histórico doblete de oros 20-35 kilómetros, logrando entonces las primeras medallas de Perú en un Mundial de atletismo.

Ahora la mirada de Kimberly García se centrará en los 35 kilómetros, donde defenderá su corona el jueves.

En quinta posición quedó la mexicana Alegna González (1h27:32) y sexta fue la ecuatoriana Glenda Morejón (1h27:36).

Las tres estuvieron en el grupo de cabeza que afrontó la parte final de la carrera con opciones de pelear por el podio.

Una de las decepciones de la prueba fue sin embargo la colombiana Lorena Arenas (29 años), vigente subcampeona olímpica, que fue descalificada con tres amonestaciones antes incluso de la mitad de la carrera.

Tras este fin de semana con las dos pruebas cortas de la marcha, esta disciplina completará su presencia en Budapest-2023 el jueves, cuando tendrán lugar las dos competencias (hombres y mujeres) de los 35 kilómetros.