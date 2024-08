María Pérez, un referente LGTB+ del deporte español

En el año 2022, María Pérez pudo por fin contraer matrimonio con su novia Noe Morillas. Fue uno de los días más felices para ella, seguramente junto al del oro olímpico logrado este miércoles en París-2024.

La marchadora andaluza de 28 años, que además del título en el maratón en relevo mixto junto a Álvaro Martín fue plata olímpica la pasada semana en la prueba individual de 20 kilómetros, es uno de los referentes LGTB+ no solo del atletismo español sino también del deporte de su país y en el pasado ha compartido reflexiones e imágenes familiares para contribuir a una mayor visibilidad.

Aficionada al fútbol femenino y amiga de varias jugadoras, se unió a principios de este año a una campaña del Día contra la LGTBIfobia en el deporte.

"Lo tengo muy claro, nunca me he escondido, ni me voy a esconder", afirmó apenas unas semanas después de su boda en una entrevista en el podcast Sport Life, en un episodio sobre deporte y visibilidad LGTB+.

"Somos personas y al final da igual si hombre o mujer, te enamoras de la persona. Yo no he tenido ningún problema. Tengo mi vida privada, que he intentado mantener lo más privada posible, pero cuando me ha parecido lo he contado. En mi deporte nunca tuve ningún problema, ni nunca me he sentido diferente por tener de pareja a una mujer o haberme casado con una mujer", aseguró entonces.

María Pérez defendió entonces que los deportistas de élite tengan la posibilidad de participar en "campañas educativas" que puedan "ayudar a los más jóvenes".

Con motivo del Día Internacional del Orgullo, publicó el año pasado en sus redes sociales una imagen suya besando a su esposa el día de su boda.

"Hoy más alto que nunca, ¡Feliz Día del Orgullo LGTBIQ+! Porque el amor no entiende de sexo ni de género", escribió entonces en Twitter (actual X).

- Apoyo contra la enfermedad -

Su esposa, la DJ Noe Morillas, fue diagnosticada con un cáncer, que ya dejó atrás, y ese ha sido el momento más difícil, que le hundió anímicamente.

"La enfermedad de mi mujer me ha hecho ver la vida de diferente manera", ha dicho en diversas entrevistas.

Los problemas de salud de Noe le afectaron negativamente en su carrera. Y su recuperación fue un revulsivo.

El año 2022 sus resultados fueron decepcionantes, pero en el Mundial de Budapest-2023, con Noe presente como su fan número 1, pudo dar el gran golpe con un doblete de oros en 20 y 35 kilómetros.

Lo primero que hizo fue ir a besar a su esposa después de aquellos éxitos, que mejoraban el que hasta entonces era su gran logro, el título europeo de 2018.

Pero los Juegos Olímpicos, ya lo decía entonces en la Plaza de los Héroes de Budapest, es la meta última y en Tokio, en 2021, tuvo la amargura de quedar cuarta ("la medalla de chocolate", como acostumbra a repetir). En el Mundial de Eugene-2022 fue descalificada.

Fue entonces cuando preparó un plan concienzudo con su entrenador, Jacinto Garzón, que ha conducido a la consagración de los dos últimos años.

La reina Letizia vibró con su plata de los 20 kilómetros el pasado jueves y quiso ir a verla.

"Me dijeron que tenía una visita especial, pero no quién era. Le vi y me quería abrazar. Le dije que estaba sudada, pero no le importó. Le di el abrazo y ha salido empapada", contó a la radio Cadena Ser con su estilo espontáneo habitual.