Márquez amplía su ventaja en el mundial de MotoGP tras la baja de Martín

El español Marc Márquez amplió este sábado su ventaja en la clasificación del mundial de MotoGP al terminar segundo en la carrera sprint de Malasia, por detrás de Pedro Acosta, mientras que su rival por el título, Jorge Martín, quedó fuera por lesión.

Acosta ganó cruzó la meta con un tiempo de 20 minutos y 4,098 segundos. Su compatriota Márquez llegó detrás a 0,578 segundos y terminó segundo con su Ducati.

El italiano Marco Bezzecchi lanzó un ataque final para hacerse con el tercer puesto en el circuito de Sepang.

Con este resultado, Márquez, vigente campeón del mundo, amplió su ventaja a 19 puntos sobre su perseguidor más cercano, Martín, que se retiró de la competición del fin de semana tras no recuperarse de una fractura de muñeca.

Márquez, siete veces campeón del mundo, evitó por poco chocar con Ai Ogura en una curva cerrada al comienzo de la carrera, mientras su hermano menor, Álex Márquez, mantenía el liderato tras salir desde la pole.

Pero Álex Márquez se cayó en la vuelta 3 después de deslizarse en una curva amplia, lo que permitió al japonés Ogura convertirse en el nuevo líder de la carrera.

El líder del campeonato, Márquez, que había arrancado segundo antes de perder posiciones, se situó tercero por detrás de Acosta.

Una ligera llovizna barrió el circuito de Sepang y la carrera cambió pronto de impulso cuando Acosta adelantó a Ogura para convertirse en el tercer líder de la prueba en la séptima vuelta, antes de que el japonés fuera alcanzado por Márquez, que se puso segundo.

Márquez tuvo que echar mano de su experiencia para contener el ataque de Ogura mientras ambos se intercambiaban posiciones, antes de que el español acelerara y superara al piloto de Trackhouse en una curva cerrada para perseguir a Acosta hasta la línea de meta.

La salida prematura de Martín de Sepang fue un duro golpe para sus aspiraciones al título, con solo tres fines de semana de carrera por disputarse después de este.

"Quizá pueda ganarlo, pero para mí ya es una derrota", dijo el español.

"Así que seguro que lucharé hasta el final. No solo por mí, porque al final del día ya soy campeón, sino por mi equipo, por mi gente, lucharé hasta el final", añadió.

La carrera principal se disputa el domingo.