Márquez busca seguir recortando con Bezzecchi bajo el impulso de su doblete en Hungría

El siete veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, buscará recortar la distancia con el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, en Brno (República Checa) este fin de semana, impulsado su exitoso regreso a la competición.

El piloto español, de 33 años, al mando de una Ducati, se perdió dos Grandes Premios en mayo por una fractura en el pie, pero regresó por todo lo alto con un doblete carrera–sprint en el circuito de Balaton Park, a principios de junio.

En el circuito húngaro, el mayor de los hermanos Márquez, aprovechó el accidente de su compatriota Jorge Martín, vigente segundo clasificado del campeonato, quien con una Aprilia se había llevado por delante a su compañero de equipo Bezzecchi y a otros tres pilotos en la primera curva.

Tanto Martín como Bezzecchi se retiraron, y Martín cumplirá una doble sanción de vuelta larga en Brno como consecuencia, una penalización que el jefe de Aprilia Racing, Massimo Rivola, dijo que incluso podría haber sido "más fuerte y más dura".

- A 72 puntos del liderato -

Antes del MotoGP de la República Checa, Bezzecchi encabeza la clasificación general del Mundial con 180 puntos tras ocho de las 22 carreras de la temporada disputadas, de las cuales ha ganado cuatro, mientras que Martín, segundo, suma 160 puntos.

Fabio Di Giannantonio, tercero con 138 puntos, también se vio involucrado en el accidente, pero se reincorporó a la carrera y terminó en el puesto 12º.

Márquez, quinto en la clasificación general, suma 108 puntos tras su victoria número 100 en MotoGP en Hungría, que también fue el triunfo número 100 de Ducati en la categoría reina.

"Soy un creyente, intento dar el cien por cien y tengo que intentarlo. Siento que todavía estoy lejos de mi mejor rendimiento, de la manera en la que quiero pilotar, pero sigo siendo rápido", declaró Márquez a MotoGP después de su primera victoria de la temporada.

Pero admitió que la última lesión -que se sumó a los problemas recurrentes en un brazo desde hace años— no le está permitiendo correr como él quiere.

"Depende mucho de Brno y Assen (Países Bajos) y luego de las vacaciones de verano. Todavía necesito alcanzar mi nuevo cien por ciento... pero, por supuesto, ya me conoces: si estoy aquí, es para luchar, en cada carrera, en cada entrenamiento".

- Bezzecchi con ganas de resarcirse -

Bezzecchi dejó claro que su motivación había crecido tras el accidente en el Balaton Park, del que salió con algunos hematomas.

"Qué pena", escribió el italiano de 27 años en su blog 'Simply the Bez'.

"Vi la carrera como diez veces; no recordaba mucho por la adrenalina, así que tuve que volver atrás y verlo todo desde el principio. Está bien hacerlo, pero luego cierras el capítulo y sigues adelante".

"Por suerte nadie resultó gravemente herido, solo algunos golpes. Nos resarciremos en Brno", añadió Bezzecchi.

El año pasado, Márquez hizo doblete en Brno, la segunda ciudad más grande de la República Checa después de Praga, superando a Bezzecchi en la carrera para lograr su cuarta victoria en ese circuito en MotoGP.

Brno volvió al calendario de MotoGP el año pasado tras una pausa de cinco años debido a problemas financieros y después de una remodelación del circuito que lo hizo mucho más rápido.

Al circo de MotoGP le quedan tres carreras antes del parón veraniego. "La vuelta todavía no está terminada", sentenció Márquez.