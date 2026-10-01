Márquez y Martín llegan en un pulso abierto a la gira asiática de MotoGP

El Gran Premio de Japón de este fin de semana da el pistoletazo de salida a la gira asiática de MotoGP, a la que dos españoles, Marc Márquez y Jorge Martín, llegan muy igualados en la lucha por el título de la máxima categoría del motociclismo de velocidad.

A falta de siete carreras para el final, Martín, campeón del mundo en 2024, aventaja en solo 12 puntos (306 a 294) a la gran estrella de este deporte, un Marc Márquez que busca su octava corona en la máxima categoría y la décima en total.

En una temporada especialmente abierta, en la que ha habido seis líderes de la clasificación del Mundial en sólo 15 carreras, tampoco se puede descartar de la lucha por el título al italiano Marco Bezzecchi, el mejor en la primera parte del campeonato (264 puntos) y al español Pedro Acosta, que va a más y ganó la última carrera en Austria (243 puntos) hace quince días.

En los próximos Grandes Premios (Japón, Indonesia, Australia y Malasia) será casi tan importante sumar la mayor cantidad de puntos posibles como evitar un accidente que pueda hipotecar las chances de título de alguno de los pilotos involucrados en las tres últimas carreras (Catar, Portugal y Valencia, donde finalizará el campeonato).

Tanto Márquez como Martín saben ya lo que es ganar en Motegi: el catalán lo hizo en 2016, 2018 y 2019, mientras que el madrileño se impuso en el trazado nipón en 2023.

- Regularidad contra experiencia -

Martín ha demostrado que es el piloto más regular esta temporada, aunque sólo ha ganado una carrera (en Francia).

Márquez, por su parte, comenzó mal, sin puntuar en cuatro de las seis primeras carreras, pero se enganchó a la pelea por el título gracias a un dominio abrumador en las citas posteriores.

"Es un privilegio estar aquí luchando con él", señaló Martín este jueves en la conferencia de prensa previa al Gran Premio.

Pese a ser el líder del campeonato, Martín admitió que aún queda mucho hasta el final: "Voy carrera a carrera; tampoco pienso en el resultado final, intento enfocarme en el día a día y sacar lo máximo de cada día. Si llego con opciones a Valencia, que es el objetivo, eso sería ideal y pelear por este Mundial".

"Estoy aquí (en Japón) para ganar (...) pero voy a intentar ser inteligente y correr de la mejor manera que sea posible", añadió.

No obstante, el madrileño considera que tiene una doble desventaja sobre sus rivales: la moto y el estado de su brazo.

"En teoría, este circuito no debería ser para Aprilia, pero Austria tampoco, así que ya veremos. Creo que hemos mejorado el rendimiento de nuestra moto, así que aún está por verse qué podemos hacer con el nuevo asfalto, pero sé que estamos haciendo un buen trabajo", dijo sobre el primer punto.

- "Toca rezar" -

Del síndrome compartimental que sufre en su brazo (una dolencia característica de los pilotos de motos), Martín reveló que se hizo revisar en Barcelona tras el GP de Austria y los médicos le aseguraron que no es tan importante como pensaba.

"Toca rezar y he preferido no operarme y esperar no tener este problema otra vez en la gira asiática", dijo.

Márquez, por su parte, también tuvo un problema en los frenos de su moto en Austria que le relegó al quinto puesto, pero se mostró confiado para Japón.

Los mecánicos de Ducati "encontraron el problema e intentaremos arreglarlo para la carrera, porque es otra carrera muy importante, pero tengo confianza".

Márquez llega esta vez a Japón en situación muy diferente a la del año pasado, cuando contaba con más de cien puntos de ventaja en la clasificación y el título muy cerca: "Este año las cosas han ido de forma diferente, pero lo más importante es que un año más estamos en la lucha por el título e intentaremos hacerlo lo mejor posible".

El resultado de Motegi puede marcar el desenlace del campeonato.