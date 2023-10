Martín gana el esprint en Indonesia y lidera el Mundial de MotoGP

El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Indonesia y se puso al frente del Mundial de MotoGP, tomando el puesto al italiano Francesco Bagnaia, que quedó octavo.

El italiano Luca Marini (Ducati-VR46), que salió en pole position, llegó segundo, por delante de su compatriota Marco Bezzechhi (Ducati-VR46), que sube al podio sólo una semana después de una operación por una fractura de clavícula.

Con 328 puntos, Martín, que gana su cuarto esprint consecutivo, supera a Bagnaia (Ducati) por siete unidades antes del Gran Premio de Indonesia que se correrá el domingo (07h00 GMT).

"Me siento fenomenal. Salir sexto quizá no era lo mejor, pero al final fui capaz de adelantar", declaró el madrileño de 25 años.

"Ganar fue duro... pero finalmente estoy liderando el campeonato del Mundo a estas alturas y eso me hace sentir muy bien, ¡es un sueño!", añadió ante los periodistas.

Es la primera vez que el piloto español se hace con el liderazgo de la clasificación general del Mundial, después de que la encabezaran Bagnaia y Bezzecchi.

Bagnaia, que había salido en la 13ª posición en este esprint, intentará recuperar su tiempo el domingo.

En unas condiciones de carrera de mucho calor y humedad, Martín aventajó en más de un segundo a Marini, que poco antes había establecido un nuevo récord de vuelta rápida al circuito de Mandalika, ubicado en la isla de Lombok.

Fue otro español, Maverick Viñales, el que tomó la cabeza de la carrera al comienzo de la prueba, pero pronto comenzó a sentir el desgaste de su neumático trasero, al mismo tiempo que Martín llevaba a cabo su remontada.

Viñales acabó al pie del podio.

- Heroico Bezzecchi -

Especialmente destacable fue la actuación de Bezzecchi, tercero en la pelea por el Mundial, capaz de subir al podio apenas seis días después de haber sido operado de una fractura en la clavícula derecha y que llegó a Lombok el viernes, unas horas antes del inicio de los entrenamientos libres y recibir el visto bueno de los médicos para correr.

"Hasta el viernes no sabía si iba a poder correr. Es fantástico estar aquí y aunque he tenido un poco de suerte, también he ido muy rápido", destacó el italiano.

También Marini regresa a la competición en Indonesia después de sufrir una fractura de clavícula en India hace tres semanas.

Con este resultado, Bezzecchi recorta la desventaja que tiene con respecto a Bagnaia a 49 puntos y queda a 56 del nuevo líder del campeonato.

El español Aleix Espargaró, que había sido el más rápido en los entrenamientos, abandonó después de tocarse con el sudafricano Brad Binder en la segunda vuelta.

El seis veces campeón de la categoría Marc Márquez también se fue al suelo con su Honda, en lo que es su primer Gran Premio tras anunciarse el jueves su marcha al equipo Ducati-Gresini.

Su hermano Álex no pudo participar, como tampoco lo hará el domingo, por el dolor que sufre tras romperse tres costillas en el Gran Premio de India del mes pasado.

El Gran Premio de Indonesia regresó al calendario del Mundial de motociclismo al año pasado, después de una larga ausencia, ya que se había disputado por última vez en 1997.