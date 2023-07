Marzieh Hamidi, el sueño olímpico de una refugiada en París

Cuando subió a un avión rumbo a París para su evacuación de Kabul el 1 de diciembre de 2021, pensó que el exilio le llevaba a "la ciudad de los Juegos Olímpicos". Dos años más tarde, Marzieh Hamidi, taekwondista afgana, ve muy cerca hacer realidad su "sueño".

En los últimos meses, la ruta ha sido sinuosa para esta eterna refugiada de 21 años, que nació en el exilio en Irán antes de verse de nuevo desplazada por la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, donde sus padres se habían reinstalado.

Ahora vive en Vincennes, en la periferia de París, y su nombre suena para integrar el próximo equipo de refugiados, instaurado desde 2016 por el Comité Olímpico Internacional (COI), que le concedió una beca para preparar los Juegos.

"Es muy importante para mí ir a los Juegos Olímpicos, era ya mi sueño cuando estaba en el equipo nacional afgano, pero hoy es también mi manera de combatir a los talibanes y de representar a las mujeres afganas", cuenta a la AFP.

Los Juegos de París (26 julio-11 agosto) es algo en lo que ella "piensa todo el tiempo".

"Incluso cuando duermo doy patadas", sonríe esta excampeona regional de taekwondo sobre el tatami del INSEP, el 'templo' del deporte de alto nivel francés, donde entrena desde hace un año con los deportistas franceses.

- Amenazas de los talibanes -

A unas semanas del anuncio de las selecciones, "la presión va subiendo", reconoció a finales de junio, después de una sesión individual en la que acompaña cada golpe con un rugido.

A su llegada a Francia, el año pasado, Marzieh Hamidi compartía su "dilema" en palabras a la AFP: llevar o no los colores de Afganistán. Ese asunto lo tiene ya claro: "No aceptaré nunca representar a los talibanes", cuyo régimen "borra a las mujeres de la sociedad", sentencia.

La joven taekwondista de veinte años, activista feminista y que tiene una imagen moderna en las redes sociales, encarna un modelo de mujer emancipada. Los talibanes le amenazan regularmente, asegura Marzieh Hamidi. Su hermano fue encarcelado poco después de su marcha y dice no tener noticias de él.

La afgana, que compite en la categoría de -57 kg, es consciente del retraso que tiene acumulado en su preparación. "Cuando llegué tuve que ocuparme de mi petición de asilo. Retomé los entrenamientos muy tarde", afirma.

Incluso aunque volvió al más alto nivel, como en el Mundial de principios de junio en Azerbaiyán, su estatus precario le persigue: Bakú rechazó temporalmente permitirle la entrada por un embrollo jurídico con su visado.

Su entrenador Hans Zohin, que entrena también al colectivo olímpico francés, es uno de sus aliados.

"Es más complicado para ella porque tiene la barrera de la lengua y no tiene los mismos problemas que los demás deportistas. Pero tiene el nivel para estar en los Juegos", estima 'Tío Hans' durante un entrenamiento.

- "Reconstrucción" -

"No es quizás la mejor, pero lo que ha vivido le da un suplemento mental. Es la primera en llegar al entrenamiento y la última en irse. Le dices que dé cien patadas y da 150. Se entrega al máximo y eso le permite compensar", estima.

Para Marzieh Hamidi, que los Juegos sean en París aumenta todavía más su motivación: "París es ahora mi casa. Francia me lo ha dado todo. Eso me genera más estrés, pero sería algo genial".

Marzieh Hamidi tiene una agenda cargada. Cuando no está entrenando o compitiendo está en representación oficial para el COI. En declaraciones a la AFP, Tony Estanguet, presidente del Comité de Organización de París-2024, dijo a principios de junio que una simple participación en los Juegos sería ya un paso hacia "la reconstrucción mediante el deporte".

Después de los Juegos, la taekwondista tendrá un segundo "dilema": ¿pasar a vestir el kimono de la selección de Francia? "Es algo que está 50-50%", duda por el momento Marzieh Hamidi.

Su única certidumbre dice tenerla escrita en la espalda de su camiseta: "Peace is more precious than triumph" (La paz es más valiosa que la victoria".