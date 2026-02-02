Más de un siglo de historia de JJOO de Invierno, de 1924 a 2026

En 102 años de vida, los Juegos Olímpicos de Invierno han vivido memorables hazañas deportivas pero, como otros eventos internacionales, también se han visto salpicados por cuestiones políticas o escándalos de dopaje y corrupción.

De los Alpes a los Alpes, de Chamonix 1924 a Milán Cortina 2026, este es un recorrido por algunos momentos que han marcado la centenaria historia de esta competición:

. Bautizados un año después

La primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1924, no recibió ese estatus hasta el Congreso del Comité Olímpico Internacional (COI) de Praga en 1925.

Por la resistencia de los países escandinavos, que querían proteger los Juegos Nórdicos que venían celebrando desde 1901, la cita olímpica de 1924 llevó oficialmente por nombre "Semana Internacional de Deportes de Invierno de Chamonix".

La segunda edición, St Moritz 1928, ya se disputó con la denominación de II Juegos Olímpicos de Invierno.

. La geopolítica también compite

Cuatro años después de una edición en Estados Unidos (Lake Placid 1932) muy afectada por el crack bursátil de 1929, Garmisch 1936 fue utilizada por los órganos de propaganda nazi, con Joseph Goebbels al frente, como ocurrió ese mismo año en la edición de verano en Berlín.

La Segunda Guerra Mundial canceló las ediciones de 1940 y 1944. Se volvió en St Moritz 1948, sin Alemania ni Japón, que regresaron cuatro años más tarde, en Oslo 1952.

En Lake Placid 1980, las tensiones entre Moscú y Washington eran muy fuertes, pero la Unión Soviética acudió a casa de su rival, que le ganó en una histórica final de hockey, la bautizada como el "Milagro sobre el Hielo".

En 2018, Corea del Sur acogió los Juegos en Pyeongchang y el país anfitrión desfiló junto a Corea del Norte con una bandera de una Corea unificada. En la grada estaba Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Pekín 2022 estuvo marcado por otra circunstancia, la pandemia del covid-19. Una China aislada por las restricciones sanitarias entonces vigentes acogió la cita en una estricta burbuja.

. La revolución de la TV

Antes de la revolución hipertecnológica en el siglo XXI con la era del streaming, los teléfonos móviles y las redes sociales, la llegada de la televisión marcó un enorme antes y después en el impacto del evento.

Cortina d'Ampezzo 1956 fue la primera edición retransmitida en directo por televisión, aunque en un ámbito todavía muy reducido, y cuatro años después Squaw Valley 1960, en Estados Unidos, fue la primera cita con derechos comercializados de retransmisión, lo que terminaría llevando con el tiempo al COI a otra dimensión.

Grenoble 1968 marcó la llegada de la televisión en color y Nagano 1998 la de la cobertura digital e internet.

. Dopaje y corrupción

El escándalo por la atribución de la sede de Salt Lake City 2002, después de que la candidatura hiciera costosos regalos a miembros del COI, sumió a la organización en una crisis y motivó reformas importantes.

En esa cita, España había hecho historia con Johann Muehlegg, un fondista alemán nacionalizado que se colgó tres oros, luego retirados por dopaje.

Pero si una cita se vio marcada con el tiempo por el dopaje fue Sochi 2014, que formó parte de un vasto sistema estatal que llevó a reatribuciones de medallas y a una larga suspensión de Rusia.

En Pekín 2022, la rusa Kamila Valieva de 15 años era la sensación en el patinaje artístico antes de que, en plenos Juegos, se conociera un positivo antes del evento.

. Y, sobre todo, leyendas

Pero por encima de todo, las páginas de historia de los Juegos de Invierno están llenas de hazañas deportivas.

En Lake Placid 1932, el estadounidense Eddie Eagan se coronó en bobsleigh, doce años después de haber sido campeón en boxeo en Amberes 1920, convirtiéndose así en el único deportista en coronarse tanto en Juegos de Verano como de Invierno.

En las citas invernales, entre la lista de leyendas están patinadores como Clas Thunberg, Sonja Henie, Katarina Witt o Yuzuru Hanyu; esquiadores como Toni Sailer, Jean-Claude Killy, Alberto Tomba o Bjorn Daehlie; o el biatleta Ole-Einar Bjoerndalen.

Es una mujer, la esquiadora de fondo noruega Marit Bjorgen, quien tiene el honor de ostentar el mayor número de medallas en el evento: 15 (8 oros, 4 platas, 3 bronces), entre 2002 y 2018.