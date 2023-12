$!Más unión para mejores resultados

El taekwondo panameño parte ‘unificado’ con una nueva dirigencia que apunta a retomar el trabajo y enfocar esfuerzos internamente y en especial, para competir en juegos internacionales, como la cita olímpica de París 2024.

Boris Álvarez, vuelve a la presidencia de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Taekwondo, electa a mediados de diciembre pasado, hasta 2026, con la máxime de “unificar todo”. Álvarez sucede en el cargo a Martín Peterson, quien fungió durante los pasados 4 años, en los cuales enfrentó varios escollos, pero en su gestión se lograron importantes medallas en varios juegos fuera de fronteras.

“Este año no se hizo un evento nacional, el planificado iba a realizarse en Chiriquí, y ocurre la protesta antimina y todo se cayó. Sumado a la pandemia [de Covid], bloqueos de vías, y demás. Martín tuvo una serie de colaterales donde no pudo desarrollar bien su trabajo, ahora me toca a mí, desarrollar”, indicó Álvarez.

El presidente señaló que recién entrado 2024, espera reunirse con la dirigencia del Comité Olímpico de Panamá y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para ver cual sería el fondo presupuestado: “Todas las federaciones trabajamos en base a un presupuesto, para planificar necesitamos de un presupuesto, no me he sentado con Pandeportes para ver que fondos se le asignarán a la federación, que, en nuestro caso, no es un deporte masivo como el fútbol o béisbol; pero no puede tener el mismo que otras que no han ganado medallas”.

Añadió que “los [torneos] selectivos, que supuestamente eran en noviembre en Chiriquí, no se celebraron y ahora tenemos que empezar con eso. Aunque pudimos sacar el de Poomsae, sacamos la selección, pues lo hicimos virtual, con árbitros internacionales, pero el otro, que es competencia de combate, debemos empezarlo lo antes posible, lo más seguro lo tendremos que hacer en febrero, para poder sacar los equipos, en todas las categorías (cadete, juvenil y adulto)”. De igual manera, resaltó que ya se ha hablado con entrenadores y atletas que tienen proyección internacional. “En el proceso del clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París-2024 estamos trabajando con Karoline [Castillo] y Carolena [Carstens]. Con Daniela [Rodríguez] se está trabajando en base a eventos próximos, de su especialidad [Poomsae]”.