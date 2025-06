Mascherano desmiente rumores de lesión de Messi y confirma el regreso de Alba

Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones y Jordi Alba estará también disponible para el Inter Miami en el crucial partido del jueves ante el Oporto en el Mundial de Clubes, confirmó este miércoles el entrenador Javier Mascherano.

Los rumores sobre el estado físico de Messi, que está a punto de cumplir 38 años, se activaron al difundirse unas imágenes del entrenamiento del Inter que muestran al astro argentino llevándose la mano a la parte posterior del muslo izquierdo.

"Leo está bien, hizo todo el entrenamiento", afirmó Mascherano en la conferencia de prensa previa al juego en el estadio Mercedes Benz de Atlanta (Georgia).

"Las personas a veces se suelen tocar pero no pasó nada. Está bien y obviamente va a jugar mañana", avanzó El Jefecito.

El Inter, que debutó en el Mundial con un empate 0-0 ante el Al Ahly egipcio, recuperará al español Jordi Alba, otra pieza de su cuarteto de exbarcelonistas que completan Sergio Busquets y Luis Suárez.

Mascherano no quiso confirmar si alineará de inicio al lateral, que lleva tres semanas parado por una lesión muscular.

El empate ante Al Ahly, supuesto rival más asequible del grupo, aumentó la presión sobre el Inter para los siguientes duelos frente al Oporto y Palmeiras.

Aún así, Mascherano avanzó que su equipo tendrá la mentalidad de dominar el juego ante la escuadra portuguesa.

"Nuestros jugadores se sienten más cómodos teniendo la pelota. El rival también y su nivel es alto pero en la cancha somos once contra once", expuso el timonel, que remarcó que este Mundial está mostrando que no existe tanta distancia entre el fútbol europeo y latinoamericano.

"Había mucha expectativa de que habrían grandes diferencias", señaló. "Pero cuando tienes decisión y ganas puedes competir con rivales del máximo nivel", recalcó Mascherano, que también destacó el rendimiento de los dos equipos de su país en sus estrenos.

Boca Juniors y River Plate "estuvieron a la altura y van a pelear, porque sabemos lo competitivo que es nuestro fútbol aunque a veces lo critiquemos", señaló.