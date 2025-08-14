Mastantuono recuerda a Di Stefano en su presentación con el Real Madrid

El atacante Franco Mastantuono reveló este jueves, tras firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid, que cumplió su sueño de jugar en el club blanco, donde hizo historia otro ex de River Plate, Alfredo di Stefano.

"Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River, lo pude cumplir. El equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado de River al Real Madrid", declaró Mastantuono en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española.

"Para mí es un privilegio pasar de River al Real Madrid", incidió el jugador, el día que cumplió 18 años, lo que le permite ser integrante de la plantilla merengue de manera oficial, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrante de un equipo europeo.

- Vinculación histórica con River Plate -

Su joven edad no le permitió conocer al legendario Di Stefano, también argentino que marcó una época en el Real Madrid, donde quiere él dejar su huella.

"No tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero ya me contaron mis abuelos y lo que significó para el fútbol mundial y para este club es muy grande", remarcó Mastantuono.

Antes, el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, también se refirió tanto a su antiguo club como a Di Stefano.

"River Plate tiene una vinculación histórica y sentimental por la historia que nos une con el paso de los años. Nuestro siempre y querido Alfredo Di Stefano labró el camino para hacer al club uno de los más grandes del mundo", mencionó Pérez.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate. El monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares), la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

- Messi y Luis Enrique -

Pese a recalar en el Real Madrid, Mastantuono se mojó al señalar, según él, el mejor futbolista del mundo: "Para mí el mejor del mundo ahora es Messi. Soy argentino y estos últimos años el mejor es él".

"Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar", precisó el atacante, aunque elogió a su nuevo equipo: "En mi opinión el Real Madrid es el club más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino".

Asimismo, el delantero confesó el interés por parte de otros clubes, entre ellos el París Saint-Germain, quien se proclamó el miércoles campeón de la Supercopa de Europa al imponerse al Tottenham en la tanda de penales.

"Sí es verdad que varios equipos se han interesado en mí. Lo agradezco mucho y todos mis respetos a esos equipos", admitió.

"Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo. También lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador, ya lo demostró. Todos mis respetos y agradecimiento por él", precisó Mastantuono que dijo que eligió el número 30 por ser el que utilizaba en el River Plate.

Mastantuono aludió a su charla con su nuevo técnico, Xabi Alonso, quien también se estrena en el Real Madrid esta temporada.

"Él me contactó. Fue muy importante que me transmitiera esa confianza. Fue una charla privada, pero me dio mucha confianza. Que él me llamara de la forma en que lo hizo significó mucho", dijo el delantero, que se define como un "jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por la derecha".

Respecto a su objetivos, Mastantuono indicó que piensa en el presente: "Obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Pero ahora quiero que llegue mañana para empezar a entrenar con el equipo".