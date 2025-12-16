Masters NextGen: los jóvenes lobos de la ATP buscan suceder a Fonseca

En el Masters de los jóvenes lobos de la ATP, ocho talentos emergentes del circuito masculino, entre ellos los españoles Rafael Jódar y Martín Landaluce, intentarán desde el miércoles en Yedá (Arabia Saudita) suceder en el palmarés a la joya brasileña João Fonseca.

Derrotado en la final por Fonseca en 2024, el primer cabeza de serie es el estadounidense Learner Tien (28º ATP) en un torneo reservado a jugadores de menos de 20 años, ganado en el pasado por los dos grandes dominadores actuales del circuito, el número 1 Carlos Alcaraz y el número 2 Jannik Sinner.

Tien, entrenado por el que fuera N.2 mundial Michael Chang, se enfrentará a Landaluce (134º) y Jódar (168º) en el Grupo Azul, así como al noruego Nicolai Budkov Kjaer (136º).

El Grupo Rojo está compuesto por el belga Alexander Blockx (116º), el croata Dino Prizmic (128º), el alemán Justin Engel (187º) -que entra en juego tras la baja del checo Jakub Mensik (19º) por "motivos médicos" según la ATP- y el estadounidense Nishesh Basavareddy (167º).

Este último es entrenado desde hace unas semanas por el francés Gilles Cervara, extécnico del ruso Daniil Medvedev.

"Pensé que su experiencia al más alto nivel podría ayudarme en esta etapa de mi carrera", afirmó Basavareddy sobre su nuevo entrenador, que condujo a Medvedev a un título de Grand Slam (US Open 2021) y brevemente al puesto de N.1 del mundo.

- Dólares e innovaciones -

El joven estadounidense podrá inspirarse en las hazañas de algunos antiguos campeones del Masters NextGen, como Alcaraz (seis títulos de Grand Slam), Sinner (cuatro coronas en torneos mayores) o João Fonseca, ganador este año del ATP 250 de Buenos Aires sobre tierra batida y del ATP 500 de Basilea en pista dura indoor.

Trampolín lucrativo (hasta 539.000 dólares para el vencedor) para los jóvenes talentos del tenis, el torneo es también un terreno de experimentación de nuevas reglas de juego para la ATP.

En Yedá, los jugadores solo dispondrán de ocho segundos entre su primer y segundo saque, y de quince segundos entre puntos (25 si el punto anterior duró más de dos golpes).

Los jugadores solo tendrán un minuto y medio para recuperarse entre sets, que terminarán en cuanto un jugador gane cuatro juegos. Los partidos se disputarán al mejor de cinco sets.

Durante los tres primeros juegos de un partido, los espectadores podrán además moverse libremente por las gradas, a diferencia de la práctica habitual que exige esperar un cambio de lado para sentarse o desplazarse en la tribuna.