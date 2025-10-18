Max Verstappen logra la pole position del GP de EEUU de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo este sábado con la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en una jornada en la que ya había triunfado en la carrera esprint.

El tetracampeón mundial tendrá el domingo la oportunidad de seguir recortando terreno en la clasificación general a los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, que vivieron un inicio de fin de semana de pesadilla en Austin (Texas).

Piastri y Norris, los primeros clasificados del Mundial, tuvieron que abandonar en la primera vuelta del esprint al colisionar entre ellos.

Sus mecánicos consiguieron reparar los autos a tiempo para la sesión de clasificación pero McLaren se tuvo que conformar con un segundo lugar que Norris rescató en el último instante.

Piastri, en cambio, tendrá que remontar desde la sexta posición para proteger lo que pueda de su actual ventaja de 22 puntos sobre Norris y de 55 sobre Verstappen.

"Estoy contento con la segunda posición, podría haber sido peor", reconoció Norris. "Hoy no había posibilidad de conseguir la pole. Mi plan para mañana es no ser golpeado".

"Fue una buena clasificación. En cada segmento el auto fue muy fuerte", dijo Verstappen tras lograr la pole número 47 de su carrera.

"Hacía mucho calor, también hay vientos muy fuertes. No pudimos hacer nuestra última vuelta (...) pero afortunadamente no la necesitábamos", señaló Mad Max.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue la sorpresa agradable de la sesión al concluir en el tercer lugar, con los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocupando la cuarta y la quinta plaza.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el noveno y décimo mejor tiempo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en el segundo sector de la clasificación y partirá el domingo desde el decimoquinto lugar, uno por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).