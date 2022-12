Mbappé ilumina por ahora Catar-2022 a la espera de los cuartos de final

Omnipresente en los edificios de Doha como sobre el césped, Kylian Mbappé ilumina el Mundial-2022 con sus goles con la selección de Francia, y sus impresionantes estadísticas le sitúan como el gran nombre por ahora en la cita catarí.

Antes de enfrentarse a Inglaterra el sábado (19h00 GMT) en cuartos de final en el estadio Al Bayt de Al Khor, la estrella de los Bleus está a la altura de los objetivos elevados que él mismo se marcó para este Mundial, su "obsesión" y "la competición de sus sueños", como recordó el delantero después del Francia-Polonia de octavos.

Con cinco goles en cuatro partidos (tres de ellos como titular) en Catar, el prodigio del París SG lidera a la campeona del mundo y es visto como la principal amenaza por sus rivales, hasta el punto de que Inglaterra entera reflexiona desde el pasado domingo sobre cuál será la mejor forma de detener al fenómeno de 23 años.

En Doha, la mitad de las preguntas a su equipo y el rival en conferencia de prensa versan sobre el dorsal 10 de los Bleus, sean dirigidas a los ingleses o a los franceses, como Olivier Giroud o el seleccionador adjunto galo Guy Stéphan, que hablaron el martes para la prensa alabando al jugador de Bondy. "Con Kylian tenemos a un jugador fuera de lo común", afirmó el técnico.

- Comparado con Pelé -

Y cuando 'Kyky' optó por hacer un trabajo en gimnasio el martes mientras sus compañeros aparecían sobre el terreno de entrenamiento, la noticia se extendió como la pólvora entre la prensa inglesa, que evocó la hipótesis de una lesión, rápidamente desmentida por los Bleus.

El jugador parisino regresó al entrenamiento grupal este miércoles, a tres días del partido.

Para Catar, propietario del PSG, la atracción Mbappé es una ocasión de oro para lucir al estandarte del campeón de la liga francesa, unos meses después de su mediática renovación contractual.

Desde hace varios días, el nombre y el retrato de Mbappé florecen por la ciudad de Doha, como también en sus rascacielos gemelos de Al Jaber, en el barrio de Lusail.

Multitud de LED, instados en esos edificios, trazan el paralelismo entre el prodigio francés y el 'Rei' Pelé, hospitalizado en Brasil, comparando sus estadísticas.

Como el brasileño, Mbappé va camino de destrozar récords con nueve goles en once partidos de Copa del Mundo, repartidos en dos ediciones. Llega con una serie de 16 goles en los 14 últimos partidos con la selección, y acaba de superar a Zinédine Zidane con 33 goles con la elástica tricolor, una cifra inédita a su edad.

Aún sin cumplir 24 años -lo hará el 20 de diciembre-, ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni Diego Maradona contaban con ese número de goles y de partidos internacionales. Sólo la leyenda brasileña lo hizo mejor, con 43 goles en 42 partidos.

- ¿Lo mejor está por llegar? -

"Es una locura, porque él aún puede mejorar. Es evidentemente el mejor delantero con el que he jugado. Creo que aún no hemos viso lo mejor de Kylian", le alabó Giroud, consciente de que su récord de goles con Francia (52) no durará mucho ante su joven compañero.

"Mbappé sólo está aún al 40 o al 50% de su potencial", estimaba recientemente el director deportivo del PSG Luis Campos.

En un segundo plano a nivel mediático hasta su presencia en conferencia de prensa tras el Francia-Polonia, Kylian Mbappé impresiona en Catar por la amplia gama de su paleta técnica.

Contra Australia (4-1), marcó de cabeza, su punto débil. Contra Dinamarca (2-1) destacó en su especialidad, el contragolpe. Y ante los polacos (3-1), marcó la diferencia con dos disparos plenos de sangre fía.

Al frente de la clasificación de goleadores del Mundial (5), en Ligue 1 (12) y en Liga de Campeones (7), Mbappé postula por ser Bota de Oro europeo, pero también por el Balón de Oro, después de cinco ediciones en el top-10.

"Vine para ganar la Copa del Mundo, no para ganar el 'Golden Ball' o la 'Golden Boot'", insiste el francés. Está a tres partidos de unirse a Pelé en la historia del fútbol: el Brasil de 'O Rei' es el último equipo en haber ganado dos Mundiales consecutivos, en 1958 y 1962.