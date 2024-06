Mbappé: "Jugar con una máscara es un horror absoluto"

"Jugar con una máscara es un horror absoluto", señaló el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé, obligado a portarla tras sufrir una fractura nasal en el primer partido de la Eurocopa, este domingo en la víspera de jugar contra Bélgica en octavos, en Dusseldorf.

"No lo sabía, pero jugar con una máscara es un horror absoluto, he cambiado porque cada vez que intentaba una nueva no funcionaba", señaló la estrella, que ha probado más de cuatro modelos.

"Es muy complicado, limita la visión, el sudor se bloquea, hay que quitarla para que gotee", describió Mbappé, que se fracturó la nariz en los minutos finales de la victoria 1-0 contra Austria, al golpear con la cabeza a Kevin Danso.

Mbappé no participó en el segundo partido, ante Países Bajos (0-0) y volvió en el tercero, 1-1 contra Polonia, marcando de penal.

"En cuanto pueda quitármela me la quitaré, pero no tengo elección, mi competición será así, solo puedo jugar así. Es molesto pero debo agradecer la máscara", añadió.

En cuanto a disputar un balón con la cabeza, Mbappé señaló que no ha tenido "la oportunidad" desde que se rompió la nariz. "Pero si hay que meterla para marcar la meteré", añadió.