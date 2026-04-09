McIlroy comienza mandando en el Masters de Augusta y Rahm se estrella

Actual dueño de la chaqueta verde, Rory McIlroy dominaba este jueves la primera ronda del Masters de Augusta por delante de su gran rival, Scottie Scheffler, mientras el español Jon Rahm vivió un debut de pesadilla.

Rahm, ganador de este emblemático torneo de Grand Slam en 2023, cerró la primera vuelta a una abismal distancia de 11 golpes respecto a McIlroy.

Con una docena de jugadores aún en el campo, el norirlandés ocupaba la cima de la tabla junto al estadounidense Sam Burns, ambos con una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par.

Si nadie los supera, McIlroy será el primer campeón reinante en encabezar la primera jornada del Masters desde Jordan Spieth en 2016.

La estrella europea, que escaló a la cima encadenando tres birdies seguidos en la parte final del recorrido, aspira a un segundo triunfo histórico en el Augusta National, estado de Georgia.

Con su memorable victoria del año pasado, McIlroy conquistó el último de los títulos grandes que le faltaba.

La hazaña que persigue este año no es menor: unirse a las únicas tres leyendas que revalidaron el trofeo en Augusta, Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods, gran ausente de la edición 90 del Masters.

"Pensé que me sentiría diferente. Pero cuando puse el tee en el suelo y la bola sobre el tee, sentí los mismos nervios de siempre", dijo McIlroy sobre su regreso al campo donde completó el Grand Slam de carrera.

"Es un gran comienzo. Estoy metido de lleno en el torneo, pero no puedo adelantarme", declaró. "Queda un largo camino por recorrer, pero estoy contento con lo que hice".

El número dos mundial firmó un total de seis birdies y cometió un solo bogey en el tercer hoyo, aprovechando a la perfección las condiciones secas y rápidas que exhibe este año el Augusta National.

Su trío seguido de birdies llegó entre el 13 y el 15, cerrando después la vuelta con hoyos en par.

- La amenaza Scheffler -

Bajo un agradable sol, el único en mantener el ritmo de McIlroy era el estadounidense Sam Burns, número 33 del golf mundial, que persigue su primera victoria en un Major.

Dos golpes por detrás se situaba un grupo de cuatro jugadores que incluía al inglés Justin Rose, derrotado el año pasado en el dramático desempate que encumbró a McIlroy.

Y a solo tres golpes asomaba la gran amenaza, Scottie Scheffler, el ganador más voraz que ha visto el circuito desde Tiger Woods.

El estadounidense, campeón en 2022 y 2024 y número uno mundial, ostentaba la séptima posición con un acumulado de -2 a falta de dos hoyos.

Jon Rahm, en cambio, se encontraba en riesgo de no pasar el corte después de un desastroso estreno este jueves, culminado con una tarjeta de 78 golpes (+6) sin un solo birdie.

El jugador vasco, que no brilla en un torneo grande desde su fichaje por LIV Golf, cometió cuatro bogeys en los primeros nueve hoyos y luego un doble bogey en el 13.

Rahm completó así una de las peores rondas que se le recuerdan frente a la mirada de un ilustre compatriota, Rafael Nadal, que al fin puede disfrutar del Masters en persona tras su retirada del tenis.

La escueta delegación latinoamericana también vivió un desafortunado estreno. El colombiano Nico Echavarría ocupaba la posición 77, del total de 91, con una tarjeta de 79 golpes (+7) y el mexicano Carlos Ortiz el puesto 83 con 80 impactos (+8).