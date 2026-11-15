McIlroy gana por octava vez el circuito europeo de golf, un récord igualado

El norirlandés Rory McIlroy logró un octavo título en el circuito europeo de golf, igualando el récord del escocés Colin Montgomerie, tras terminar segundo este domingo en Dubái en el DP World Tour Championship, que ganó el británico Tyrrell Hatton.

El número 2 del mundo, de 37 años, peleó con Eugenio Chacarra hasta el final, pero acabó superando al español gracias a su tarjeta de 67 golpes, dos menos que su rival (69).

De este modo alcanza a Montgomerie, hasta ahora el único golfista que había conquistado ocho coronas europeas.

"Monty (Montgomerie) fue un pilar del circuito europeo (...) así que ponerme a su nivel significa muchísimo para mí", declaró un emocionado McIlroy, antes de dedicarle su título a su padre, que está hospitalizado.

Chacarra, ganador de tres torneos este año, comparte el tercer puesto del podio en Dubái con el finlandés Oliver Lindell (-8).

La victoria fue para Tyrrell Hatton, autor de una magnífica tarjeta final de 66 golpes, la mejor de su semana.

Líder el sábado con solo un golpe de ventaja sobre su perseguidor, Hatton se escapó el domingo para imponerse con cinco golpes de diferencia (-15 contra -10 para McIlroy).

La nueva temporada del DP World Tour (circuito europeo) comenzará en Australia dentro de dos semanas con el Australian PGA Championship.

Clasificación final del DP World Tour Championship en Dubái (par 72):

1. Tyrrell Hatton (ENG) -15 (70-69-68-66)

2. Rory McIlroy (NIR) -10 (69-70-72-67)

3. Oliver Lindell (FIN) -8 (70-74-71-65)

Eugenio López-Chacarra (ESP) -8 (72-71-68-69)

5. Francesco Laporta (ITA) -7 (69-74-68-70)

Mikael Lindberg (SWE) -7 (72-69-69-71)

Jacob Skov Olesen (DEN) -7 (68-75-70-68)

Victor Perez (FRA) -7 (69-72-67-73)

Kristoffer Reitan (NOR) -7 (70-70-72-69)

10. Dan Bradbury (ENG) -6 (70-76-66-70)

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