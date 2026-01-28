McLaren sale a pista y Mercedes acumula vueltas en los ensayos privados de la F1

La escudería británica de Fórmula 1 McLaren, doble defensora del título mundial de constructores, saltó por fin a la pista, este miércoles en el circuito de Montmeló (Barcelona), con motivo del tercero de los cinco días de ensayos privados de pretemporada.

Fue el vigente campeón mundial, Lando Norris, quien tuvo el honor de sentarse en el MCL40 y dar 62 vueltas al circuito de Cataluña.

Después de un martes marcado por la lluvia y con apenas dos escuderías, Red Bull y Ferrari, en acción, la meteorología fue más favorable este miércoles y ello incitó a una mayor actividad, con seis equipos probando sus monoplazas: Alpine, Audi, Haas, McLaren, Mercedes y Racing Bulls.

Según los cronos filtrados a la prensa, fueron los pilotos de Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli y el británico George Russell, quienes fueron los más rápidos, delante del McLaren de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) obtuvo el cuarto puesto, delante de los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), mientras que el francés Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) cerraron la lista de tiempos.

La mayoría de pilotos dieron entre 50 y 60 vueltas, pero Antonelli y Russell se desmarcaron del resto dando más de 90 vueltas cada uno, lo que permite a Mercedes recopilar muchos más datos sobre su nuevo monoplaza.

El jueves se espera también una actividad importante en estos ensayos en Montmeló, especialmente con la presencia de Aston Martin, que probará el primer coche concebido para esa escudería por el prestigioso ingeniero inglés Adrian Newey.

Con el profundo cambio de la reglamentación técnica de la Fórmula 1 para la temporada de este año, las escuderías están concentradas esta semana en la fiabilidad de sus coches.

Habrá que esperar a los ensayos oficiales de Baréin (11-13 y, sobre todo, 18-20 de febrero), para empezar a analizar con más información qué escuderías llegan de manera más competitiva al inicio de temporada, que arrancará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.