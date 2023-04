"Me considero un buen candidato" para Madrid, asegura Tsitsipas

El griego Stefanos Tsitsipas aseguró este martes que se considera "un buen candidato" para ganar el Torneo de Madrid, tras alcanzar la final en el de Barcelona.

"Ahora ya tengo jugados algunos partidos en tierra batida. Me considero como un buen candidato para este torneo porque he tenido buenos resultados últimamente", dijo Tsitsipas en una rueda de prensa en Madrid.

"Barcelona me ha dado alegría porque después del Open de Australia no llegué muy lejos en los torneos que jugué", añadió el número cinco del mundo, que cayó el domingo en la final barcelonesa contra el español Carlos Alcaraz.

"Pero ahora ya he tenido una pequeña prueba de lo que es volver estando fuerte. Las cosas van por el buen camino", añadió el tenista griego, que también había llegado a los cuartos de final en Montecarlo.

Tsitsipas afirmó estar a gusto en España, donde "hay una cultura similar a la mía" y es "un excelente destino en el aspecto tenístico".

"Siempre me he sentido bien jugando aquí. Grecia no cuenta con un torneo, así que para mí, España es lo que más se le parece. Sin duda por eso juego tan bien en España", añadió Tsitsipas.

Tras perder con Alcaraz en Barcelona, el griego podría volver a reencontrarse con el español en la final madrileña.

"Todavía hay camino por hacer antes de llegar ahí. Estaremos aquí dos semanas, pero todavía tengo que entrenar, trabajar para mejorar algunas cosas", afirmó.

"No sé de ninguna otra solución para derrotar a un jugador que es un gran obstáculo para mí. Carlos trabaja muy duro, puedes ver que es muy flexible en la cancha, es rápido, está tan concentrado y dedicado a este deporte que es difícil encontrar una solución", añadió Tsitsipas.

"En las últimas semanas he jugado algunos partidos que me han permitido tener una perspectiva de cuales son mis puntos fuertes y la manera en que puedo ganar puntos sobre tierra batida", concluyó.

"Aquí (en Madrid) está también la altitud. Hay que adaptarse a eso. Creo que lo he logrado bastante bien en los últimos años, me gusta la altitud, creo que es bueno para mi juego y lo veo como una pequeña ventaja", concluyó.