"Me siento liberado, la presión era muy fuerte", dice Cardona con su oro

El español Oriol Cardona, primer campeón olímpico de invierno de su país en 54 años tras coronarse este jueves en el esprint del esquí de montaña, aseguró que se siente "liberado" con su oro, después de llegar siendo señalado por casi todos como el gran favorito.

"Hay mucho trabajo detrás de esta medalla, mucha gente. No solo soy yo, hay mucha gente que me ha ayudado a estar aquí hoy, desde que era pequeño hasta ahora. Hablo de entrenadores, de familia, de compañeros. Muchísima gente que ha aportado su granito de arena y que me ha ayudado a lo largo de este camino", afirmó a su paso por la zona mixta, recordando especialmente a su abuelo fallecido.

"Siento un mix de emociones, pero sobre todo me siento liberado porque la presión que tenía era muy fuerte, todo el mundo me señalaba como el favorito y eso no ha sido fácil", apuntó.

Cardona consigue el primer oro olímpico de la historia en el esquí de montaña, ya que su deporte se estrenó este jueves en el programa de los Juegos.

Es además la segunda medalla dorada de España en unos Juegos de Invierno, 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa se coronara en el eslalon de Sapporo 1972.

"Las sensaciones ahora son indescriptibles. Un oro olímpico, después de que España llevara 54 años sin conseguirlo y además en la primera vez que el esquí de montaña es olímpico. Siento ahora mucha alegría y mucho orgullo", señaló.

Cardona tuvo un momento de debilidad este jueves, cuando bajo una intensa nieve sufrió un percance en semifinales, donde fue segundo.

"Tuve un error técnico, se me acumuló nieve debajo de la bota, estaba húmeda porque había nevado mucho. Pero mejor que me haya pasado en la semifinal a que me hubiera ocurrido en la final, allí he podido arreglarlo. En la final he ido con más cuidado", aseveró.

- A por más en el relevo -

Cardona también se alegró del bronce logrado en la prueba femenina del esprint por su compañera Ana Alonso, cinco meses después de un grave atropello mientras entrenaba.

"Hemos sabido lo de Ana mientras calentábamos y ha sido un push de motivación para mí", dijo.

Ana Alonso será precisamente su compañera el sábado en la prueba de relevo mixto, donde ambos son los vigentes subcampeones mundiales y donde llegan como favoritos junto a los franceses Emily Harrop y Thibault Anselmet, plata y bronce respectivamente en el esprint.

"Estamos preparados para resistir el sábado la revancha de los franceses, nos sentimos preparados para aguantarla bien", aseguró con una sonrisa.