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Medio siglo de Kyokushin

Ofrecen clases del arte marcial nipón ‘Kobudo’. Además, un programa corporativo de defensa personal para empresas

Medio siglo de Kyokushin
Cortesía Kyokushin Kaizen Dojo | Miembros de dojo.
Medio siglo de Kyokushin
Cortesía | maestro y estudiante Durante unas prácticas.
Medio siglo de Kyokushin
KKD | Estudiantes.
Medio siglo de Kyokushin
Medio siglo de Kyokushin
Yalena Ortiz
21 de octubre de 2026

Kyokushin Kaizen Dojo, afiliado a I.K.O. Matsushima Panamá, representa la continuidad directa de la escuela fundada por el Shihan Jorge Bustos Padilla, designado en 1975 como “Branch Chief” para el país tras entrenar en Japón con el creador del estilo, Sosai Masutatsu Oyama.

“El mayor logro no es una medalla, sino haber traído el Kyokushin al país y mantenerlo vivo durante 50 años sin diluirlo”, destaca Daniella Giordano, dueña y encargada del dojo.

Bustos Padilla inició su formación en Colón, dentro del club MAZO. Tras ser recomendado al Hombu Dojo de Tokio, Oyama envió instructores a Panamá y en 1975 lo citó a Japón para formarlo personalmente, otorgándole el 2.º Dan y la representación oficial. Su relevancia quedó registrada en el programa del 2.º Campeonato Mundial de Karate en Tokio (1979), donde Panamá figuró con página propia junto a potencias mundiales, y en el documental japonés “The God Hand”, que documentó su misión para difundir la disciplina en Centroamérica y el Caribe.

La relación con Japón se ha mantenido intacta mediante seminarios y competencias en escenarios como el Yokohama Budokan Arena. Hoy, el Shihan ostenta el 6.º Dan.

En su nueva sede de Vía España, la escuela reúne a alumnos desde los 5 años hasta adultos bajo el lema “Shichiten Hakki” (siete veces caído, ocho veces de pie). Su agenda incluye el examen Shinsa en diciembre, el Kagami Biraki playero en enero, un seminario en Costa Rica con el Shihan Nicholas Pettas y la prueba Gojunin Kumite de 50 combates en abril. La gran meta de la institución es organizar un torneo internacional en Panamá para 2027.

$!Medio siglo de Kyokushin
50 años
interrumpidos enseñando Kyokushin de contacto pleno en Panamá.
Atletas destacados

ML | El nombre obligado entre las figuras destacas es el Shihan Jorge Bustos Padilla, 6to Dan: uno de los primeros karatecas de Panamá, alumno directo de Mas Oyama, Branch Chief oficial del país y protagonista de un documental internacional. No hay muchos panameños, en ningún deporte, con una trayectoria así de documentada. Detrás de él está el cuerpo de instructores que él mismo formó y que hoy sostiene el dojo: el Sensei Roberto Hurtado, 4to Dan, y los Senpai Daniella Giordano, 2do Dan, y Jeann Niño.

De Interés

Horarios: Infantiles de 5 a 12 años en las tardes; grupo de jóvenes y adultos en la noche. Planes de 2, 3 o todos los días según membresía.

Lugar de práctica: PH Edificio Dominó, Vía España, Piso 1, Local 1, Ciudad de Panamá. Dojo de 80 m² con tatami profesional y otras facilidades.

Costos de inscripción: Clase de cortesía es gratuita. Matrícula única de $65. Mensualidades desde $60 niños y $70 adultos. Uniforme: $30 aproximadamente.

Actualmente son unos 30 alumnos desde los 5 años hasta adultos, con un grupo infantil y otro de jóvenes y adultos.
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