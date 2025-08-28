Medvedev multado con 42.500 dólares por su conducta en el US Open

El ruso Daniil Medvedev fue multado con 42.500 dólares tras su conducta durante la tormentosa derrota del domingo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el francés Benjamin Bonzi, informaron los organizadores del torneo.

Medvedev fue sancionado con 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 dólares por maltrato de la raqueta.

La cantidad supone casi el 40% de los 110.000 dólares que el ex número uno del mundo recibió por participar en la primera ronda de Flushing Meadows.

El temperamental ruso, de 29 años, estalló el domingo tras un incidente en el tercer set, cuando Bonzi se preparaba para sacar.

Un fotógrafo entró por error en la pista neoyorquina, lo que llevó al juez de silla Greg Allensworth a conceder al francés un primer servicio.

Medvedev, vencedor del US Open en 2021 y subcampeón en 2023, corrió por la pista para protestar ante Allensworth, acusando al árbitro de querer terminar el partido antes de tiempo.

A continuación, el ruso se dirigió al público, animándoles a expresar su descontento con el juez, lo que provocó un retraso de seis minutos antes de que Bonzi pudiera finalmente sacar.

El francés perdió su servicio, pero se recuperó y se llevó la victoria por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4.

El último acto de Medvedev fue romper violentamente su raqueta con rabia tras la derrota.