Medvedev rompe con su entrenador tras la debacle del Abierto de EEUU

El entrenador francés Gilles Cervara dio a conocer el domingo el fin de su colaboración de ocho años con Daniil Medvedev, a menos de una semana de que éste sufriera una volcánica eliminación en el Abierto de Estados Unidos.

"Me encantó entrenarte, apoyarte (incluso cuando fue difícil) y encontrar soluciones contigo y con tu equipo para ayudarte a brillar", dijo el preparador al despedirse del tenista ruso en un mensaje en Instagram.

"Conservaré en mi memoria tu magia poco convencional como jugador, es tu fortaleza y volverá, estoy seguro de ello", le alentó Cervara, quien ya dirigía Medvedev cuando conquistó el US Open en 2021 y se convirtió en número uno mundial pocos meses después.

El temperamental jugador moscovita de 29 años está inmerso en una crisis de resultados que esta temporada le llevó a ganar un único partido en los cuatro torneos de Grand, Slam, en en enero en el Abierto de Australia.

En el US Open fue eliminado en la primera ronda a principios de semana, en una delirante noche en la que alentó una rebelión del público contra una decisión del juez de silla, al que acusó de querer terminar el partido antes de tiempo.

Consumada su derrota en cinco sets frente al francés Benjamin Bonzi, número 51 de la ATP, Medvedev destruyó su raqueta a golpes en el banco.

Por su conducta, que incluyó gestos obscenos, el ruso recibió una multa de 42.500 dólares.

"Hubiera hecho algo peor pero no puedo porque hay reglas, porque estamos en una cancha de tenis", declaró tras el partido Medvedev, ganador de 20 títulos en su carrera.