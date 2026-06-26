Mercedes domina primera sesión de ensayos en Austria

El líder del campeonato de Fórmula 1 Kimi Antonelli fue el piloto más rápido por delante de su compañero en Mercedes George Russell este viernes, en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria.

Las dos 'Estrellas Plateadas' quedaron muy por delante de sus perseguidores, con más de un segundo de ventaja sobre Oscar Piastri (McLaren), tercer clasificado.

Antonelli, de 19 años, se impuso a Russell únicamente por 0,04 segundos en una cálida jornada en los Alpes.

El cuarto mejor tiempo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), segundo clasificado en el campeonato a 41 puntos de Antonelli.

La carrera está marcada por las normas de peligro por el calor, y permitió el uso de los chalecos refrigerantes para los pilotos entre otras medidas.